Duy Beni 13. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni son bölüm tek parça (13.bölüm)

Duy Beni 13. BÖLÜM İZLE - İlgi gören Duy Beni dizisinin yeni bölümü olan 13.bölümü yayınlandı. Yeni bölümde yeni karakterlere yer veren dizinin konusu merak edildi. Star TV Duy Beni son bölüm tek parça!

Duy Beni 13. BÖLÜM İZLE - İlgi gören Duy Beni dizisinin yeni bölümü olan 13.bölümü yayınlandı. Yeni bölümde yeni karakterlere yer veren dizinin konusu merak edildi. Star TV Duy Beni son bölüm tek parça!

Duy Beni 13. bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinin 13.bölümünü full izlemek için TIKLAYINIZ...

Duy Beni 13. bölüm konusu

Aradan bir ay geçmiş ve Gerçek Koleji'nde hayat bu kez bambaşka akmaya başlamıştır. Emine'nin intiharı özellikle Dağhan'ın ruhunda derin yaralar açar. Diğer taraftan okula yeni bir öğrenci başlar. Ateş!

Ateş, sırlarıyla beraber okula gelmiş ve birçok kişinin de hayatını şimdiden değiştirmeyi başarmıştır. Aynı zamanda Ekim'le yakınlaşması Kanat ile onu karşı karşıya getirmiştir bile.

Dizinin oyuncu kadrosu

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız, Durul Bazan, Murat Daltaban gibi genç isimlerden oluşuyor.