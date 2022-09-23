Duy Beni 12.BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni 12.bölüm konusu

Duy Beni 12.BÖLÜM İZLE - Star Tv ekranlarının en çok konuşulan dizisi Duy Beni'nin 12.bölümü yayınlandı. Bu hafta öğrenciler, Bahar için ağladı. Peki ama Bahar'a ne oldu? Duy Beni 12.bölüm konusu ne? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Duy Beni 12.bölüm linki!

Duy Beni 12.BÖLÜM İZLE - Star Tv ekranlarının en çok konuşulan dizisi Duy Beni'nin 12.bölümü yayınlandı. Bu hafta öğrenciler, Bahar için ağladı. Peki ama Bahar'a ne oldu? Duy Beni 12.bölüm konusu ne? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Duy Beni 12.bölüm linki!

Duy Beni 12.bölüm izle

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Duy Beni 12.bölüm konusu

Bahar'ın hazin gidişinden sonra Gerçek Koleji bir kez daha sarsılır. Kayıtlarda ortaya çıkan zanlının kim olduğu merak edilir. Polis, bu sorunun peşinde iz ararken, Ozan olay onlara patlamasın diye bir plan yapar.

Dağhan'ın da bu plana dahil edilmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bu okuldaki kötülüğe birinin dur demesi gerekir.

Tüm olanlardan sonra kontrolünü kaybeden Selim'in hedefine bu kez okul yönetimi girer.

Ekim'in hayatı, Kanat'ın dinmek bilmeyen öfkesi ile kabusa döner. Bu esnada okula yeni biri gelir. Bu kişi, gençlerin arasına bir maske ile sızacak ve Kanat'ın Ekim'e olan duygularını yeniden sorgulamasına sebep olacaktır.

Duy Beni 12.bölüm izleyici yorumları

- Selim hocanın ağlamasına ve okuldan ayrılmasına da ayrı üzüldüm..Bahar hoca ile sonunuz böyle olmamalıydı.

- Bahar Hoca böyle bir sonu hak etmedi...

- Berk Hakman ve Ege Kökenli siz bu diziden çıkmamalıydınız...

- Ozan'ın Kanat'ı taklit ettiği yerde koptum ahahah.

- Bozuk para bile bu kadar harcanmadı be...

- Fotoğrafını da Ekim'e taşıtmışlar ncjcjxkxkx.

Siz Duy Beni dizisinin 12.bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz?