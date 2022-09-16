Duy Beni 11.bölüm izle | Star TV Duy Beni son bölüm (11.bölüm) full izle

Duy Beni 11.bölüm izle | Gençlik dizileri arasında en çok rağbet gören Duy Beni, son bölümüyle merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, link araştırıyor. Peki son bölümde neler oldu? Star TV Duy Beni son bölüm (11.bölüm) full izle

Gençlik dizileri arasında en çok rağbet gören Duy Beni, son bölümüyle merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, link araştırıyor. Peki son bölümde neler oldu? Star TV Duy Beni son bölüm (11.bölüm) full izle

Duy Beni 11.bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinin 11.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Duy Beni 11.bölüm özeti

Kanat, Ekim'den yediği darbeyle sarsılmış; aşkı nefrete dönüşmüştür. Ekim ise hem sevdiği adamı kaybetmenin hem de dostundan kazık yemenin sarsıntısını üzerinde taşır. Çünkü doğru olduğunu bildiği yoldan gitmiş ve yolun sonunda yapayalnız kalmıştır.

Ekim, Gerçek Koleji'ndeki ve hayatındaki yolculuğu sorgularmaya başlar. Bu esnada Kanat, Melisa ve Ozan tekrar bir araya gelir. Kanat, Ekim'e daha önce hiç göstermediği karanlık yüzünü göstermeye, onun canını yakmaya kararlıdır.

Duy Beni dizisi oyuncuları

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız, Durul Bazan, Murat Daltaban

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