Duy Beni 10. bölüm tek parça izle | Duy Beni son bölüm full izle (10.bölüm)

Duy Beni 10. bölüm tek parça izle | Dengelerin değiştiği Duy Beni dizisinin yeni bölümü, izleyiciyi şok etti. Hayretler içerisinde izlenen son bölüm için binlerce yorum yağdı. Duy Beni son bölüm full izle (10.bölüm)

Dengelerin değiştiği Duy Beni dizisinin yeni bölümü, izleyiciyi şok etti. Hayretler içerisinde izlenen son bölüm için binlerce yorum yağdı. Duy Beni son bölüm full izle (10.bölüm)

Duy Beni 10. bölüm tek parça izle

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Duy Beni 10.bölüm izleyici yorumları

- Ekim sandalyeyi alırken kafa işareti yapması ve Kanat'ın gözünü kırpması ile plân yaptıkları teorisi çöp oldu resmen.

- Ekim'in ona hiç değer vermeyen biri için her şeyi yapmasına sinir oluyorum.

- Leyla gibi dost görünen düşmanlardan sen koru Allahım

- Son sahne aklımdan şu söz geçti “aşık olma nefret edersin, nefret etme aşık olursun”