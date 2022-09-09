Duy Beni 10 bölüm izle full | Star Tv Duy Beni yeni bölüm izle tek parça (10.bölüm)
Duy Beni 10 bölüm izle full | Sevilen dizi Duy Beni yeni bölümüyle ekranlarda büyük etki bıraktı. Dengelerin değiştiği dizide yeni planlar kuruluyor. Peki ama son bölümde neler oluyor? 10.bölüm Kanat ve Ekim'in dönüm noktası oluyor. Star Tv Duy Beni yeni bölüm izle tek parça!
2022-09-09 09:50:09
Sevilen dizi Duy Beni yeni bölümüyle ekranlarda büyük etki bıraktı. Dengelerin değiştiği dizide yeni planlar kuruluyor. Peki ama son bölümde neler oluyor? 10.bölüm Kanat ve Ekim'in dönüm noktası oluyor. Star Tv Duy Beni yeni bölüm izle tek parça!
Duy Beni 10 bölüm izle full
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Duy Beni 10. bölüm konusu
Kanat ve Ekim'in el el gelmesi kolejde büyük yankı uyandırır. Bu manzara karşısında Melisa deliye döner.
Kanat ve Ekim'in sevgili olmalarının herkes tarafından öğrenilmesi, Melisa'nın itibarını sarsar. Kızlar artık Melisa'nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünür. Melisa Ekim'den hesap sormakla kalmaz aynı zamanda Kanat'ı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar..
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