Dünyayla Benim Aramda 2. bölüm ne zaman çıkacak? Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm yayınlandı mı? Ne zaman başlayacak? Disney+'ın orijinal Türk dizilerinden olan Dünyayla Benim Aramda 1. bölümü ile 14 Eylül Çarşamba günü platformda yerini aldı. Uzun süre tanıtımları dönen dizinin ilk bölümü ülkemizde milyonlarca kişi tarafından izlendi. 1. bölümü bir solukta bitiren dizi tutkunları merakla Dünyayla Benim Aramda 2. bölümün başlamasını bekliyor. Peki Dünyayla Benim Aramda 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Ülkemizde geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Disney Plus hızlı bir şekilde abone sayısını artırmaya devam ediyor. Türk dizi ve filmlere önem veren platfıorm peş peşe yeni projelerini de duyurmaya başladı. Platform son olarak Demet Özdemir, Buğra Gülsoygibi isimlerin başrolde olduğu Dünyayla Benim Aramda adlı diziyi duyurmuştu. Dizi uzunca süren beklemenin ardından 14 Eylül'de ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dünyayla Benim Aramda kısa süre içinde ülkemizde platformun en çok izlenen yapımı arasına girmeyi başardı.

Dünyayla Benim Aramda 2. bölüm ne zaman çıkacak?

Disney+ dizilerini haftalık olarak yayınlıyor. Netflix'te ise dizilerin tüm bölümleri aynı anda yayına giriyor. 14 Eylül'de yayınlanan ilk bölümün ardından 2. bölüm 1 hafta sonra yanı 21 Eylül Çarşamba günü platformda yayınlanacak.

Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm yayınlandı mı?

Dizileri, filmleri, belgeselleri ile adından sıkça söz ettiren Disney Plus'ın son Türk yapımı Dünyayla Benim Aramda 14 Eylül'de gösterime girdi. Dizinin yeni bölümleri haftalık olarak platformda yerini alacak.

Dünyayla Benim Aramda konusu nedir?

Dünyayla Benim Aramda dizisiin başrollerinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy yer almaktadır. Dünyayla Benim Aramda, Hülya Gezer tarafından Disney+ için oluşturulan dram ve romantik komedi türündeki Türk mini internet dizisidir. MF Yapım imzalı dizide büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.

Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler?

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Metin Akdülger - Kenan

Ali Yoğurtçuoğlu

Disney+ hakkında

Disney+ (Disney Plus şeklinde telaffuz edilir), Walt Disney Company'nin bölümü olan Disney Platform Distribution tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. Netflix ve Amazon Prime Video gibi diğer video abonelik sistemi servisleriyle rekabet edecek servis, içerik olarak Walt Disney Company stüdyoları ve ona bağlı kuruluşlara ait filmler ve dizilere odaklanır.