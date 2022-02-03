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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Dünyanın en popüler dizileri arasında Friends zirvede

Dünyanın en popüler dizileri arasında Friends zirvede

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Friends en popüler dizi olmaya devam etti.

22 Dakika Önce
2022-02-03 13:03:54
Dünyanın en popüler dizileri arasında Friends zirvede

OnePoll'ün yaptığı bir anket, yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Friends'in en popüler dizi olmaya devam ettiğini gösterdi.

2 bin yetişkin katılımcı üzerinde yapılan ankette tüm zamanların en popüler 35 dizisi yer aldı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu 90'ların iki büyük sitcom'una ilgi gösterdi.

Buna göre, Friends'i en sevdikleri dizi olarak gösterenlerin oranı yüzde 43 iken, Seinfeld dizisindeki oran yüzde 40 oldu.

Listenin önde gelen diğer dizileri, yüzde 37 ile Game of Thrones, yüzde 36 ile Three's Company, yüzde 36 ile Frasier, yüzde 36 ile The Office ve yüzde 35 ile MASH oldu.

İlk 20'ye giren diğer diziler arasında, The Simpsons, Family Guy, American Dad, ve Bob's Burgers yer aldı. .

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