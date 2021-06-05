Dünya’da En Çok İzlenen Diziler Neler? Dizi Önerileri

Dijital çağda olmamız beraberinde vaktimizi geçirebileceğimiz birçok imkân sundu. Bunlardan en yaygın olanı ise; televizyonda dizi ve film seyretme.

Dizi ve filmler insanların vaktini harcayabileceği bir hobi haline geldi. İnsanlar bu şekilde eğlenceli vakit geçirebilmekte hem de bilgi sahibi olmakta. İnsanlar tarafından en çok arama motorunda araştırılan konulardan birisi ise dünya çapında en çok izlenen dizilerin neler olduğu konusudur. Sizler için bu konuda araştırma yaptık. Dünya'da en çok izlenen diziler neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Dizi önerileri işte tüm detaylar…

ARROW

10 Ekim 2012 Yılında seyircileri ile buluşan Arrow dizisi, Arrow Greg Berlanti, Marc Guggenheim ve Andrew Kreisberg tarafından geliştirilen bir Amerikan aksiyon ve macera dizisi olarak bilinmekte.DC Comics tarafından yayımlanan Arrow dizisi, GreenArrow'un çizgi romanında yer alan kostümlü süper kahramanın suçlularla mücadelesini anlatmakta. Arrowdizisinin başrol oyuncusu StephenAmell, dizide OliverQueenolarak izleyicisi ile buluşmakta. Biruçak kazası sonucu adada beş yıl mahsur kalan ve çeşitli mücadeleler verir. Ardından OliverQueen beş yıldan sonra çok farklı birisi olarak ülkesine döner.OliverQueenülkesine dönünce her türlü suç ve yolsuzlukla mücadele etmeye başlar.

HOW I MET YOUR MOTHER

Son derece güldürücü bir dizi olan How I Met Your Mother, 2030 yıllarında TedMosby'nin çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştıklarını anlatması ile başlamakta.

Ted,Marshall,Lily,Barney ve Robin karakterleri izleyiciye komik ve güldürücü anlar yaşatıyor. Bu dizinin hikâyesi tam 9 sezonda bitmiştir.

GAME OF THRONES

Dünya çapında en çok tercih edilen diziler arasında olan Game Of Thrones dizisi, ilk sezondan son sezona kadar izleyicileri ekrana kitledi. Bu dizide, öyle bir ülke var ki yazları onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir yer olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca üstüne üstlük içe içe oyunlar oynanmakta. Bir ülke, yedi krallık, bir demir taht bulunmakta. Oyunlar ve aksiyonlar izleyicinin nefesini kesmekte.

SUPERNATURAL

Dünyada en çok izlenen diziler arasında olmayı başaran ‘'Supernaturel'' dizisinin konusu doğaüstü güçleri anlatmakta. Bu dizinin başlangıcında 2 kardeşin annelerinin doğaüstü bir güç tarafından öldürülmesiyle başlamakta. 2 Kardeşin babaları ise bir avcıdır. Kardeşlerden Sam ve Dean Winchester tek istedikleri babaları gibi bir avcı olmak ve annelerinin intikamını almaktır.

VIKINGS

Dünyaca ünlü dizilerden Vıkıngs dizisi İrlanda da çekilen bir film. Bu dizinin önemli noktası ise RagnarLothbrok un hikayelerinden ve hayatından esinlenerek çekilmiş olmasıdır. RagnarLothbrok, İskandinav mitolojisinin kötü şöhretli aynı zamanda İngiltere ve Fransa'nın belalısı olarak bilinmektedir. İzlemeniz gereken sürükleyici diziler arasında yerini almakta.

BREAKING BAD

Breakin Bad dizi hikayesi ile en çok izlenen diziler arasında yerini almakta. Bu dizinin hikayesinde maaşı yetmediği için maddi durumunu rahatlatmak ve ek gelir elde etme yollarına başvuran bir kimya öğretmeni olan Walter White, araba yıkamacısında işe başlamakta. Bununla birlikte çok az bir ömrü kaldığını fark ettiğinde ailesine daha iyi bir hayat ve para bırakabilmek için, eski bir öğrencisinin yardımıyla uyuşturucu ticaretine başlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.