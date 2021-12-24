Dune: Çöl Gezegeni 2 ne zaman çıkacak? Dune 2 ne zaman gösterime girecek? 1984 yılında vizyona giren Dune filminin yeni bir versiyonu olan Dune: Çöl Gezegeni filmi 2021 yılının en başarılı yapıtları arasında yer alıyor. Dune: Çöl Gezegeni filmini izleyenler filmin sakin ve akıcı olmasını beğendi. Ancak filmin bitmemesi devamının olması izleyicileri meraklandırdı. Dune'yi izleyenler Dune 2 ne zaman çıkacak sorusunu sormaya başladı. İşte Dune 2 ile ilgili son gelişmeler...

Koronavirüs pandemisinden sonra sinema sektörünün en iddialı yapımlarından biri olan Dune: Çöl Gezegeni dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlendi Filmin sadece 2 haftada dünya genelinde 331 milyon dolar hasılar elde ettiği açıklandı. Dune: Çöl Gezegeni seri bir film olacağı açıklanmıştı. Dune: Çöl Gezgeni'ni izleyenler filmin devamını yani Dune 2'yi merakla beklemeye başladı. Dune: Çöl Gezegeni 2 ne zaman çıkacak? Dune 2 ne zaman gösterime girecek? sorusu pek çok sineme sever tarafından sorulmaya başlandı.

Dune 2 ne zaman çıkacak?

22 Ekim'de ülkemizde vizyona gire Dune: Çöl Gezegeni'nin devam filminin çekimleri için çalışmalara başlandı. Filmin gösterime gireceği tarih de şimididen açıklandı Dunee 2'nin 20 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlandığı açıklandı. Filmin çekimlerine Temmuz 2022'de başlanacak.

Dune: Çöl Gezegeni konusu nedir?

10191 yılında Dük Leto Atreides, evrendeki en değerli maddenin tek kaynağı olan Dune olarak da bilinen tehlikeli çöl gezegeni Arrakis'in yönetimini kabul eder. insan yaşamı, insanüstü düşünce düzeyleri sağlar ve ışıktan hızlı seyahati pratik hale getirir. Leto, fırsatın düşmanlarının kurduğu karmaşık bir tuzak olduğunu bilse de, Bene Gesserit cariyesi Leydi Jessica'yı, genç oğlu ve varisi Paul'u ve Arrakis'in en güvenilir danışmanlarını yanına alır. Leto, dev kum solucanlarının varlığıyla tehlikeli hale gelen baharat madenciliği operasyonunun kontrolünü ele alır. Acı bir ihanet, Paul ve Jessica'yı derin çölde yaşayan Arrakis'in yerlileri olan Fremenlere götürür.

Dune: Çöl Gezegeni koyuncuları kimler?

Dune: Çöl Gezegeni, 22 Ekim 2021 tarihinde vizyona giren, Denis Villeneuve'ün yönettiği, başrollerini Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, David Dastmalchian, Stephen Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa ve Javier Bardem'in paylaştığı Amerikan bilimkurgu filmidir. 1984 yılında vizyona giren Dune filminin yeni bir versiyonudur.

Dune: Çöl Gezegeni nerede çekiliyor?

Çekimler Mart-Temmuz 2019 arasında Budapeşte, Ürdün, Norveç ve Abu Dabi'deki bölgeler de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde gerçekleştirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.