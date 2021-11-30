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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Dizilerin yeni yıldız adayı: Berkan Karahan

Dizilerin yeni yıldız adayı: Berkan Karahan

Birçok ajansın dizilerde oynaması için teklif götürdüğü Berkan Karahan, gerekli oyunculuk eğitimlerini aldıktan sonra içine sinen bir proje olması halinde teklifleri değerlendireceğini söyledi.

49 Dakika Önce
2021-11-30 18:26:27
Dizilerin yeni yıldız adayı: Berkan Karahan

Almanya'da oyunculuk eğitimi alan Berkan Karahan, kısa bir sürede sosyal medyada adını duyurdu. Birçok ajansın radarına girerek teklifler alanKarahan,“Gerekli eğitimleri aldıktan ve oyunculuk alanında kendimi hazır hissettiğimde teklifleri değerlendireceğim" dedi.

Sosyal medyada paylaştığı resimler ile birçok ajansın dikkatini çekmeyi başaran Karahan, ajanslar tarafından dizilerin yeni yıldızı olarak görülüyor.

Ajanslardan dizilerde oynaması için teklifler aldığını ifade eden Berkan Karahan ise, bu konuda son derece temkinli davranıyor.

Karahan,iş kariyerinde kendinden emin adımlarla ilerlemeyi tercih ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Bir sektörde başarılı olmanın yolun iyi bir eğitim almaktan geçiyor. Gerekli eğitimleri aldıktan ve oyunculuk alanında kendimi hazır hissettiğimde teklifleri değerlendireceğim.

“İçime sinen projeleri kabul edeceğim”

Karahan, içine sinen projeleri kabul edeceğini dile getirerek, bunun için sabrettiğini sözlerine ekledi.

İçinde bulunacağı projenin senaryonun güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Berkan Karahan, “Karakterinden de çok etkileneceğim bir işle ekranlara çıkmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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