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Dizilerdeki maske-mesafe muaflığına tepki

“Ben de dizi kahramanı olmak istiyorum” başlıklı yazısında televizyon-dizi eleştirmeni Yüksel Aytuğ, dizi filmlerde görülen serbesliğe veryansın etti

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13.05.2021 13:50:57
Dizilerdeki maske-mesafe muaflığına tepki

Neden mi? Madde madde anlatayım:

 -Maske takmıyorlar.

 -Sosyal mesafe tanımıyorlar.

 -Her gün dışarıdalar. Hepsi kısıtlamalardan muaf.

 -Okullar kapalı olmasına rağmen çocuklarını okula gönderebiliyorlar.

 -İçlerinde aşı olan, aşıya gereksinme duyan kimse yok.

 -Bütün bunlara rağmen içlerinde Korona'ya yakalanan tek kişi yok.

 -Koca şirket patronları, yöneticileri, sürekli kadın peşinde koşup bir gün bile işe gitmedikleri halde şirketleri iflas etmiyor.

 -Hiç tuvalete gitmiyorlar. Odada tek başınayken burunlarını karıştırmıyorlar. Ne geğiren, ne gaz çıkaran var.

 -Sokaktan gelip, ellerini yıkamadan sofraya oturuyor, evin içinde sokak ayakkabılarıyla dolaşıyor ama yine de mikroplardan uzak kalıp, hasta olmamayı başarıyorlar.

 -Kadınlar sabah ful makyajlı ve saçları yapılı uyanabiliyor. Erkekleri bir gün bile berberde ya da ayna karşısında görmüyoruz ama saçları sakalları her an bayram tıraşı kıvamında. Gel de bu karakterlere özenme...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan