Dexter 9. sezon ne zaman çıkacak? Efsanevi diziler arasında yer alan Dexter geri dönüyor. Dexter'in yapımcılarından 7 yıl sonra sürpriz bir hamle geldi. Dizi yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Seri katil Dexter Morgan'ın hikayesi kaldığı yerden devam edecek. Haberi duyan Dexter hayranları da Dexter 9. sezon ne zaman başlayacak sorusunu sormaya başladı. İşte Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ve Dexter 9. sezon çıkış tarihine ilişkin detaylar...

Dexter 9. sezon ne zaman çıkacak? Efsanevi diziler arasında yer alan Dexter geri dönüyor. Dexter'in yapımcılarından 7 yıl sonra sürpriz bir hamle geldi. Dizi yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Seri katil Dexter Morgan'ın hikayesi kaldığı yerden devam edecek. Haberi duyan Dexter hayranları da Dexter 9. sezon ne zaman başlayacak sorusunu sormaya başladı. İşte Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ve Dexter 9. sezon çıkış tarihine ilişkin detaylar...

Seri katil Dexter Morgan kötüleri öldürmeye devam edecek. Dizinin yapımcıları Dexter 9.sezon çıkış tarihine ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. İlk olarak 1 Ekim 2006'da yayınlanmaya başlanan Dexter dizisi dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlendi. Netflix gibi küresel yayın platformlarının olmadığı zamanlarda çok yüksek bir izleyici kitlesine ulaşan dizi 22 Eylül 2013'te yayınlanan 8. sezon ile final yapmıştı. Dexter hayranları dizinin final yapmasını gereksiz olarak tanımlamış ve dizinin yeni sezonlarının çekilmesini istemişti. İzleyicilerin bu talebi 7 yıl sonra yerine getirildi. Dexter 9. sezon ile 7 yıl sonra yeniden izleyicileriyle buluşacak. Dexter hayranları da Dexter 9.sezon ne zaman çıkacak? Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak? Dexter 9. sezon çıkış tarihi belli oldu mu gibi soruları sormaya başladı. İşte Dexter 9. sezon yayın tarihine ilişkin detaylar...

DEXTER 9. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Dexter'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Dexter'in 9. sezonunun geleceğinin açıklanmasının ardından Dexter Morgan hayranları Dexter 9. sezon ne zaman çıkacak? sorusunu sormaya başladı. Dexter'im yapımcısı Showtime'dan Dexter'in yeni sezon yayın tarihine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Dexter'in yeni sezon bölümlerinin 2021 sonbahar döneminde ekranlara geleceği belirtildi. Ancak Dexter 9. sezon çıkış tarihine ilişkin net bir tarih verilmedi.

DEXTER 9. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Showtime Dexter 9. sezonun kaç bölüm olacağını da açıkladı. Showtime açıklamasında 2021 yılında ekranlara gelecek olan dizinin yeni sezonunun 10 bölümden oluşacağını açıkladı.

DEXTER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dexter'in 9. ve yeni sezonunun tam olarak ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklama dizinin 2021 sonbaharında ekranlara geleceği yönünde. Dizi yapımcıları ve dizi oyuncularından Dexter'in ne zaman başlayacağına dair net bir tarih gelirse bunu sizlerle paylaşacağız.

DEXTER HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dexter'in 9. sezon müjdesini alan hayranlar dizinin hangi kanalda yayınlanacağını da araştırmaya başladı. Dizi muhtemelen ABD merkezli Showtime kanalında yayınlanacak.

DEXTER 9. SEZON NETFLİX'TE Mİ YAYINLANACAK?

Dexter'in yeni bölümlerinin ABD merkezli online dizi ve film üreticisi Netflix'te yayınlanması beklenmiyor.

DEXTER MİAMİ'YE VEDA MI ETTİ?

Dexter'in önceki bölümleri Miami'de geçiyordu. Ancak yayınlanan 9. sezon fragmanında karlı bir ortam görülüyor. Dizinin hayranları da Dexter Miami'ye veda mı etti sorusunu soruyor. Dexter 9. sezon Miami'de geçmeyecek. Cinayetlerden sonra her yerde aranan Dexter yeni bir kimlik ile gözlerden uzak bir yerde yaşıyor olacak.

DEXTER KONUSU NE?

Dexter dizisi kısaca, Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışan Dexter Morgon (Michael C. Hall) adında seri katilin hikayesini anlatıyor. Dexter Morgan dizide kötüleri avlayan ve bu cinayetleri gizleyen biridir. Miami'de geçen hikâye Jeff Lindsay'in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştır. Dizinin 9. sezonunda Dexter Morgan devlet tarafından aranan biri olarak karşımıza çıkacak.

DEXTER OYUNCULARI KİMLER?

Michael C. Hall - Dexter Morgan

Jennifer Carpenter - Debra Morgan

David Zayas - Angel Batista

James Remar - Harry Morgan

C.S. Lee - Vince Masuka

Desmond Harrington - Joey Quinn

Aimee Garcia - Jamie Batista

Geoff Pierson - Thomas Matthews

Lauren Vélez - María LaGuerta

Julie Benz - Rita Bennett

Yvonne Strahovski - Hannah McKay

Erik King - James Doakes

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.