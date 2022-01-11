Destan yeni bölüm ne zaman? Destan son bölüm tek parça izle! Milyonlarca izleyiciye sahip olan Destan dizisinin yayınlanmaması, seyircisini üzdü. Peki ama Destan neden bugün yayınlanmadı? Destan'ın 7. bölümü ne zaman yayınlanacak? Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar gibi isimlerin başrolünde olduğu dizinin yeni bölümü hakkında merak edilen detaylar..

Destan yeni bölüm ne zaman? Destan son bölüm tek parça izle! Milyonlarca izleyiciye sahip olan Destan dizisinin yayınlanmaması, seyircisini üzdü. Peki ama Destan neden bugün yayınlanmadı? Destan'ın 7. bölümü ne zaman yayınlanacak? Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar gibi isimlerin başrolünde olduğu dizinin yeni bölümü hakkında merak edilen detaylar..

Destan yeni bölüm ne zaman?

Destan dizisi her salı akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümü yayın akışında yer almayınca dizinin takipçileri merak ederek yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Destan'ın 7. bölüm tarihi gündem oldu.

Küçük bir ara veren Destan dizisinin bu hafta yayın akışında olmaması üzdü. Fakat dizinin özel bölümleri yayın gününde izleyicisine sunuldu.

Destan dizisinin yeni bölüm tarihi henüz belirlenmedi fakat izleyiciler tarafından 18 Ocak Salı günü dizinin yayınlanması bekleniyor. Detayların açıklanması, fragmanın yayınlanmasının ardından gündel bilgileri haber sitemizin "Dizi-Film" kategorisinden öğrenebilirsiniz.

Destan son bölüm tek parça izle!

Destan dizisinin 7. bölümü yayınlanmasa da yayınlanan özel bölüm izleyici tarafından büyük merakla takip edildi. Özel Bölümü İzlemek İçin TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.