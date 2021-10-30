Destan ne zaman başlıyor? Destan dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak?

Destan ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni dizisi Destan izleyicileri ekran başına bağlayacağa benziyor. Türk tarihinin efsanevi karakteri Akkız'ın hayatının anlatılacağı dizi oyuncu kadrosu ve görsel efektleri ile dikkatleri çekiyor. Destan'ın yayınlanan fragmanı milyonlarca kez izlendi. Dizinin çıkacağı günü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler Destan dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Dizinin ne azman başlayacağı netleşti. İşte Destan'ın ATV'de yayınlanacağı gün...

Destan ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni dizisi Destan izleyicileri ekran başına bağlayacağa benziyor. Türk tarihinin efsanevi karakteri Akkız'ın hayatının anlatılacağı dizi oyuncu kadrosu ve görsel efektleri ile dikkatleri çekiyor. Destan'ın yayınlanan fragmanı milyonlarca kez izlendi. Dizinin çıkacağı günü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler Destan dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Dizinin ne azman başlayacağı netleşti. İşte Destan'ın ATV'de yayınlanacağı gün...

Türk tarihini destansı bir şekilde Akkız ile anlatacak olan yeni dizi Destan ATV ekranlarında yayınlanacak. Destan dizisinin fragmanları kanalda ve internet ortamında dönmeye başladı. İlgi çekici konusu ve bol aksiyonu ile Destan dizisi izleyenleri ekran başına bağlayacak gibi görünüyor. Destan'ın ne zaman hangi gün başlayacağı da bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Dizinin fragmanlarının yayınlanmasının üzerinden uzun zaman geçti ancak dizini yayın tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Destan ne zaman başlıyor?

Bozdağ Film imzalı Türk yapımı aşk, drama ve aksiyon türündeki televizyon dizisi Destan ATV'de yayınlanacak. Destan dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak internette dolaşan bazı iddialara göre dizi 7 Kasım Pazar günü ilk bölümü ile televizyonda yayınlanabilir.

Destan konusu nedir?

Destan dizisi Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Akkız'ın hikayesi anlatılacak. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor. Destan dizisinde efsanevi savaşçı kız Akkız'ın Türklerin kaderini yeniden yazması anlatılıyor. Dizinin ATV'de yayınlanan fragmanında Akkız (Ebru Şahin) şunkarı söylüyor: "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim"

Destan dizisi oyuncuları kimler?

Ebru Şahin - Akkız

Edip Tepeli - Batuga

Selim Bayraktar

Burak Tozkoparan

Deniz Barut - Ece

Ecem Sena Bayır

Burak Berkay Akgül

Esra Kılıç

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.