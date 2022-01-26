DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Destan canlı izle! Destan dizisini izle! Destan 8. bölüm!
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan maaş zammı açıklaması
Victor Wanyama kimdir? Wanyama hangi takımla anlaştı? Wanyama Galatasaray'a mı geliyor?
Kazakistan'da kırmızı terör tehdidi seviyesi iptal edildi
Şanlıurfa’da taziye evinde çatışma! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da yarın (27 Ocak Perşembe) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? Kreşler ve ana okulları açık mı?
Burak Elmas Kimdir? Burak Elmas Fatih Terim hakkında ne dedi?
Bengü Beachley kimdir? Bengü Beachley neden öldürüldü?
Sedef Kabaş'ın tutukluluğu ile ilgili yeni gelişme
İstanbul'a etkili kar yağışının sebebi polar vorteks mi?
İstanbul'da şehirlerarası otobüs seferleri yeniden başladı
Bakan Yanık'tan 'sosyal destek ödemesi' açıklaması
İstanbul'da memurlar 27 Ocak'ta idari izinli mi? Kamu personeli (işçi) yarın tatil mi? Memur ve işçilere kar tatili uzadı mı?
Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Destan canlı izle! Destan dizisini izle! Destan 8. bölüm!

Destan canlı izle! Destan dizisini izle! Destan 8. bölüm!

Atv'de ekrana gelen efsane dizinin 8. bölümü ekrana geldi. Sevilen dizinin 8.bölümü full izle bilgisi için araştırılıyor. Destansı dizinin 8. bölümünde; Akkız ve Batuga, Alpagu Han'ı kurtarmak için Dağ'a götürür.

17 Dakika Önce
2022-01-26 13:19:53
Destan canlı izle! Destan dizisini izle! Destan 8. bölüm!

Destan dizisinin 8. bölümü ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu.Son bölümünde; Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. İşte Destan 8. bölüm full izle linkleri...

Destan 8. bölüm izle

Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır.

Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!

Destan dizisini ATV'de izleye bilirsiniz.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş