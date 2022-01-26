Destan canlı izle! Destan dizisini izle! Destan 8. bölüm!

Atv'de ekrana gelen efsane dizinin 8. bölümü ekrana geldi. Sevilen dizinin 8.bölümü full izle bilgisi için araştırılıyor. Destansı dizinin 8. bölümünde; Akkız ve Batuga, Alpagu Han'ı kurtarmak için Dağ'a götürür.

Destan dizisinin 8. bölümü ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu.Son bölümünde; Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. İşte Destan 8. bölüm full izle linkleri...

Destan 8. bölüm izle

Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır.

Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!

Destan dizisini ATV'de izleye bilirsiniz.