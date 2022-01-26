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Destan 8. bölüm izle | Destan son bölüm tek parça izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Destan 8. bölüm izle | Destan son bölüm tek parça izle

Destan 8. bölüm izle | Destan son bölüm tek parça izle

Destan 8. bölüm izlemek isteyenler yeni bölüm için araştırma yapıyor. Özeti yayınlanan Destan dizisini izleyemeyen ve kaçıranlar için resmi siteden paylaşım yapıldı. Peki Destan son bölüm nereden izlenir? İşte Destan 8. bölüm tek parça izle...

1 Saat Önce
2022-01-26 15:12:54
Destan 8. bölüm izle | Destan son bölüm tek parça izle

Destan 8. bölüm izlemek isteyenler yeni bölüm için araştırma yapıyor. Özeti yayınlanan Destan dizisini izleyemeyen ve kaçıranlar için resmi siteden paylaşım yapıldı. Peki Destan son bölüm nereden izlenir? İşte Destan 8. bölüm tek parça izle...

Destan 8. bölüm

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır.

Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!

Destan son bölüm tek parça izle

Destan dizisinin son bölümü olan 8. bölümü yayınlandı ve sevenleriyle buluştu. Aşağıdaki linke tıklayarak diziyi izleyebilirsiniz.

Destan Dizisinin 8. Bölümünü Tek Parça İzlemek İçin Tıklayın... .

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