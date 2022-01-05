Destan 7. bölüm tek parça izle | Destan son bölüm full izle | Destan dizisi hangi gün?

Destan dizisi salı günleri izleyiciyle buluşuyor 4 Ocak akşamında özel bölümüyle izleyici karşısına geçen dizinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki ama 7. bölüm neden verilmedi? Destan dizisinin 7. bölümü ne zaman yayınlanacak? Destan tek parça full izle!

Destan dizisi salı günleri izleyiciyle buluşuyor 4 Ocak akşamında özel bölümüyle izleyici karşısına geçen dizinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki ama 7. bölüm neden verilmedi? Destan dizisinin 7. bölümü ne zaman yayınlanacak? Destan tek parça full izle!

Destan son bölüm full izle!

Destan dizisi salı günleri ekrana geliyor. Bu hafta yılbaşı nedeniyle tatile giren diziler arasında bu hafta salı günü Destan dizisi de girdi. Bir hafta ara verilen dizide 7. bölüm 11 Ocak Salı günü gösterilecek.

Destan 7. bölüm tek parça izle

Destan dizisinin 7. bölümü yerine 4 Ocak Salı günü "Destan Özel Bölüm" izleyicisiyle buluştu. Bir hafta sonra yeni bölümün yayınlanacağı bildirilirken, dizinin özel bölümü de henüz tek parça olarak yayınlanmadı.

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri



10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert



13:00 ATV Gün Ortası



14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane



16:20 Esra Erol'da



19:00 ATV Ana Haber



20:00 Destan -Özel Bölüm



22:00 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit



00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.