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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Destan 7. bölüm full izle | Destan yeni bölümde neler oldu özeti

Destan 7. bölüm full izle | Destan yeni bölümde neler oldu özeti

Destan dizisinin 7. bölümü yayınlandı. Merakla takip edilen dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı ve onun yerine özel bölümle izleyicisiyle buluşmuştu. Peki ama Destan dizisinin 7. bölümünde neler oluyor? Dizinin özeti yayınlandı! Destan 7. bölüm tek parça full izle...

42 Dakika Önce
2022-01-19 13:43:34
Destan 7. bölüm full izle | Destan yeni bölümde neler oldu özeti

Destan dizisinin 7. bölümü yayınlandı. Merakla takip edilen dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı ve onun yerine özel bölümle izleyicisiyle buluşmuştu. Peki ama Destan dizisinin 7. bölümünde neler oluyor? Destan 7. bölüm tek parça full izle...

Destan 7. bölüm full izle

Destan dizisinin bu haftaki yeni bölümü, "Batuga ve Akkız, Balamir'in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?" başlığıyla yayınlandı. Destan'ın 7. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Destan yeni bölüm özeti

Batuga ve Akkız, Balamir'in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir. Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder. Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.

Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir. .

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