Destan 5. bölüm tek parça izle | Destan son bölüm ve 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Destan dizisinin son bölümü ve fragmanı yayınlandı. Akkız her şeyin farkına vardıktan sonra; Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar. 5. bölüm tek parça HD izlemek için haberin içeriğindeki linke tıklayabilirsiniz. Destan beşinci bölümde neler oldu? Destan 5. bölüm özeti ve 6. bölüm fragmanı...

Destan dizisinin son bölümü ve fragmanı yayınlandı. Akkız her şeyin farkına vardıktan sonra; Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar. 5. bölüm tek parça HD izlemek için haberin içeriğindeki linke tıklayabilirsiniz. Destan beşinci bölümde neler oldu? Destan 5. bölüm özeti ve 6. bölüm fragmanı...

Destan 5. bölüm tek parça izle

'Destan'ın beşinci bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar. Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar. Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga'nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer. Akkız, Batuga'nın bir oyunuyla Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başarır ama Tılsım Hatun'un masum olduğunu kanıtlayabilmesi için mutlaka saraydan çıkıp Çolpan Han'a ulaşmalıdır. Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır. Üstelik tam da hayatının amacını bulmuşken.

Destan 6. bölüm fragmanı izle

Destan dizisinin yeni yayınlanan fragmanı yayınlandı. Son bölüm oldukça nefes kesici bitti. Peki ama Destan 6. bölüm fragmanında hangi olaylar yaşanıyor? Aşağıdaki linkten fragmanı izleyebilirisniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.