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Destan 27. bölüm full izle | Youtube Destan sezon finali tek parça izle

Destan 27. bölüm full izle | Sevilen dizi Destan'ın sezon finali yayınlandı. Dizide beklenmedik olaylar yaşanırken Batuga ve Akkız'ın düğünü sevindirdi. Peki son bölümde neler oldu? Sezona ara veren Destan, yeni sezona ne zaman başlayacak? Youtube Destan sezon finali tek parça izle...

1 Saat Önce
2022-06-15 14:08:59
Destan 27. bölüm full izle | Youtube Destan sezon finali tek parça izle

Sevilen dizi Destan'ın sezon finali yayınlandı. Dizide beklenmedik olaylar yaşanırken Batuga ve Akkız'ın düğünü sevindirdi. Peki son bölümde neler oldu? Sezona ara veren Destan, yeni sezona ne zaman başlayacak? Youtube Destan sezon finali tek parça izle...

Destan 27. bölüm full izle

Destan dizisinin sezon finali olan 27. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizlemişlerdi. Alpagu Han ve Teginlerin iyileşmesinin ardından ise Ulu Kam Arçuray, bu haberi Gök Saray'a duyurarak müjdeyi aşikar etmişti. Müjde, Alpagu Han ve saray tarafından heyecanla karşılanmıştı.

Detaylar Destan dizisinin sezon finalinde...

Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Destan dizisi 14 Haziran Salı günü sezon finaline ayrıldı. Eylül ayında tekrar ekranlara döneceği düşünülen dizi için henüz net bir açıklama gelmedi.

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