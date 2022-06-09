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Destan 26. bölüm full izle | ATV Destan dizisi son bölüm tek parça izle | Destan sezon finali ne zaman?

Destan 26. bölüm full izlemek için araştırmalar başladı. Son dönemlerde özellikle dizinin yönetmen ve senaristleri en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Merak uyandıran senaryosu iki kadın senarist tarafından yazılıyor. Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? Destan sezon finali ne zaman? İşte detaylar...

36 Dakika Önce
2022-06-09 10:15:03
Destan 26. bölüm full izle | ATV Destan dizisi son bölüm tek parça izle | Destan sezon finali ne zaman?

Destan 26. bölüm full izlemek için araştırmalar başladı. Son dönemlerde özellikle dizinin yönetmen ve senaristleri en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Merak uyandıran senaryosu iki kadın senarist tarafından yazılıyor. Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? Destan sezon finali ne zaman? İşte detaylar...

Destan 26. bölüm full izle

Destan dizisinin 26.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir. Evlatlarıyla veda konuşması yapan Alpagu Han ve Teginler bu durumdan nasıl kurtulacaklar?

Devamı ve fazlası Destan 26. bölümde...

Destan senarist ve yönetmeni kim?

Destan dizisi Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan kurgu ve tarih türündeki Türk dizisidir. Yönetmen koltuğunda ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay oturdu.

Dizinin senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz üstleniyor. Başrollerinde sevilen oyuncular; Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar yer almaktadır.

Destan sezon finali ne zaman?

Destan dizisinin sezon finali konusunda henüz net bir açıklama gelmedi.

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