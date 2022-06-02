Destan 25. bölüm izle Youtube tek parça | Destan son bölüm full izle (25.bölüm)

Destan 25. bölüm izle Youtube tek parça | Sevilen dizi Destan'ın sezon finali beklenirken dizinin 25. bölümü yayınlandı. Peki son bölümde neler yaşandı? Destan dizisi son bölüm youtubeda yayınlandı mı? Destan son bölüm full izle...

Sevilen dizi Destan'ın sezon finali beklenirken dizinin 25. bölümü yayınlandı. Peki son bölümde neler yaşandı? Destan dizisi son bölüm youtubeda yayınlandı mı? Destan son bölüm full izle...

Destan 25. bölüm izle Youtube tek parça

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Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?

Devamı ve daha fazlası Destan 25. bölümde yer alıyor.

Destan sezon finali ne zaman?

Destan dizisinin 26. bölümde sezon finali yapacağı belirtildi.

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