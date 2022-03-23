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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Destan 16. bölüm tek parça izle | ATV Destan yeni bölüm tek parça ful HD izle | Destan son bölümde neler oldu?

Destan 16. bölüm tek parça izle | ATV Destan yeni bölüm tek parça ful HD izle | Destan son bölümde neler oldu?

Destan 16. bölüm tek parça izle | ATV'de yayınlanan dizi Destan'ın yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip olan Destan dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanlı geçti. Peki ama Destan'ın yeni bölümünde neler oldu? Destan 16. bölüm tek parça izle...

56 Dakika Önce
2022-03-23 13:27:02
Destan 16. bölüm tek parça izle | ATV Destan yeni bölüm tek parça ful HD izle | Destan son bölümde neler oldu?

ATV'de yayınlanan dizi Destan'ın yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip olan Destan dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanlı geçti. Peki ama Destan'ın yeni bölümünde neler oldu? Destan 16. bölüm tek parça izle...

Destan 16. bölüm tek parça izle

ATV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Destan dizisinin son bölümü olan 16. bölümü izlemek için linke tıklayınız. DESTAN 16. BÖLÜM LİNKİ...

Destan 16. bölülm özeti

Gök Kağanlığı ikiye bölünüyor, Temur tarafını seçiyor

Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek. Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır. Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar. Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

Manço, annesine karşılık Akkız'la evlenmek istiyor

Akkız ve Batuga'nın büyük planı, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar. Çin'e vereceği tuzları alarak Alpagu'yu boy beyleriyle görüşmeye zorlamak isteyen Batuga, Balamir'in elinden kurturup babası Alpagu Han'a tüm gerçekleri anlatabilecek mi? Akkız öldü bildiği anasını bulmak için Sabarların lideri Manço'nun evlilik teklifine ne cevap verecek?

Destan yayın tarihi

Tarihi diziler arasında en çok izlenen Destan 23 Kasım 2021 tarihinde izleyicisiyle buluştu. .

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