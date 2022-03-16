Destan 15. bölüm tek parça izle | ATV Destan son bölümde neler oldu?

Destan 15. bölüm tek parça izle | ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan Destan dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde Temur'u büyük bir sürpriz bekliyor. Peki Destan'ın yeni bölümünde neler oldu? Destan 15. bölüm tek parça linki...

ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan Destan dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde Temur'u büyük bir sürpriz bekliyor. Peki Destan'ın yeni bölümünde neler oldu? Destan 15. bölüm tek parça linki...

Destan 15. bölüm tek parça izle

ATV ekranlarında yayınlanan ve en sevilen tarihi dizilerin başında yer alan Destan dizisinin son bölümünü izlemek için linke tıklayınız. DESTAN 15. BÖLÜM LİNKİ...

Destan 15. bölüm özeti

Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?

Temur'u büyük sürpriz bekliyor!

Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi? kalacaklar mı? Belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir. Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.

Ebru Şahin Türk mü?

Ebru Şahin'in nereli olduğu merak ediliyor. 18 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da doğan Şahin, Türk oyuncudur. .