Destan 14. bölüm tek parça izle | ATV Destan son bölüm full HD

Destan 14. bölüm tek parça izle | ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın son bölümü heyecan vericiydi. 'Alpagu Han, Batuga ve Akkız’a rehin düşer' başlığıyla paylaşılan dizinin yeni bölümünde neler oldu? İşte Destan dizisinin yeni bölüm tek parça linki...

ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın son bölümü heyecan vericiydi. "Alpagu Han, Batuga ve Akkız'a rehin düşer" başlığıyla paylaşılan dizinin yeni bölümünde neler oldu? İşte Destan dizisinin yeni bölüm tek parça linki...

Destan 14. bölüm tek parça izle

ATV'nin merakla takip edilen tarihi dizisi Destan'ın yeni bölümü izleyicisiyli buluştu. Diziyi tek parça izlemek için linke tıklayınız. DESTAN 14. BÖLÜM LİNKİ...

Destan 14. bölüm özeti

Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar. Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder. Bu zorunlu konukluk, baba oğul arasında müthiş bir sinir savaşı başlatır. Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir. Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur. Şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin kaç boyunda?

Destan dizisinde Akkız'ı canlandıran Ebru Şahin'in boyu en çok araştırılan konular arasında. Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile arasındaki boy farkı konuşulan Ebru Şahin 1.70 boyunda. .