Destan 13.bölüm tek parça izle | Destan son bölümde neler oldu?

Destan 13. bölüm tek parça izle | Destan dizisinin son bölümü yayınlandı. Tarihi dizi seven kişilerin yakında takip ettiği dizinin son bölümünde neler oldu? Destan 13. bölüm tek parça full HD izle...

Destan dizisinin son bölümü yayınlandı. Tarihi dizi seven kişilerin yakında takip ettiği dizinin son bölümünde neler oldu? Destan 13. bölüm tek parça full HD izle...

Destan 13.bölüm tek parça izle

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Destan son bölümde neler oldu?

,Destan dizisinin yeni bölüm başlığı "Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek?" sorusuyla verildi.

Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir? .