Delibal filminin konusu nedir? Delibal’da oynayan karakterler kimlerdir? Delibal filmi hakkında detaylı bilgiler nedir?

Film izleme eylemi boş zamanları değerlendirebilmek adına hemen hemen birçok insanda oluşan devamlı bir aktivite haline gelmiştir. Kimi zaman komedi, aksiyon, gerilim, dram gibi konulara yoğunlaşılsa da insanlar arasında en çok izlenen, tavsiye edilen, hatta hakkında ilginç birçok şeyin araştırıldığı tema romantiktir. Delibal ismiyle 2015 yılında piyasaya sürülen film yine romantik ve dramı temel alan bir konu sunmaktadır. Gişesiyle oldukça büyük ses getiren Delibal, internet üzerinden de pek çok kez izlenilen bir film olmuştur. Peki Delibal filminin konusu nedir? Delibal'da oynayan karakterler kimlerdir? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları detaylarıyla aşağıdaki yazıda sizler için derlenmiştir.

Delibal filmi hakkında detaylı bilgiler nedir?

2015 yılında Ali bilgin yönetmenliğinde piyasaya sürülen Delibal filmi, Ay Yapım imzalıdır. 25 Aralık 2015 tarihinde Türkiye'de, 30 Aralık 2015 tarihinde Almanya'da, 7 Ocak 2016 tarihinde ise Azerbaycan'da vizyona girdi. Filmin Almanya'daki galası Stuttgart'da yerleşen UFA Palast'ta, Azerbaycan'daki galası ise Nizami Film Merkezinde gerçekleşti.

Film vizyonda olduğu sürece ortalam 16.8-17 milyon TL civarında bir hasılat elde etmiş olup, filmin tamamı İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekişmiştir. Filmin çekim panosu olarak Bilgi Üniversitesi'nin Santral Kampüsü kullanılırken; Nişantaşı, Karaköy, Burgazada gibi bölgelerde de bazı sahnelerin çekimi yapılmıştır.

Delibal filminin konusu nedir?

Delibal romantik-dram temalı bir film olarak karşımıza çıkmaktadır. Temelde aşk ilişkisi, terkediş vs gibi klişe olayları barındırdığı görünse de; derinine inildiği takdirde filmin oldukça güncel bir soruna yönelik bir kurgu ile hazırlandığı anlaşılacaktır. Psikolojik olarak oldukça dikkat edilmesi gereken son yıllarda oldukça artan bipolar rahatsızlığı temel olan bir kurgu söz konusudur.

Mimarlık bölümü öğrencisi olan ayrıca bazı farklı hobileri de olan bir genç başrolü üstlenmektedir. Akademik hayatının yanı sıra müzikle uğraşan Barış ismindeki başrol, bipolar hastasıdır. Hayatı tek günlükmüş gibi yaşayıp, andan keyif almaya bakan başrol oyuncusunun hayatı birden okulda karşılaştığı bir kızı görünce tamamen değişmektedir. Daha önce hiç tattığını düşünmediği bir duyguya kapılan baş rol oyuncusu, aşık olduğu kıza ulaşmak ve onun da ilgisini kendi üzerine çekmek adına pek çok şey yapar. Sorumluluk sahibi olan üstelik babasının inanılmaz baskısı altında hayatını sürdürmeye çalışan biridir Barış'ın aşık olduğu kız.

Füsun ve Barış aynı okulda okuyan ilki gençtir. Başlarda aklında yalnızca, üniversiteyi oldukça yürek bir derece ile bitirip Amerika'ya master yapmaya gitmek olan Füsun; Barış'ın gerek derslerinde yardımcı olarak gerekse zor durumlarda Füsun'un zor durumlarında ona gösterdiği ilgi ile birlikte zamanla dikkatini çekmiştir. Sonrasında başrol olan Barış'a aşık olur ve bu ikili masallarda görülecek türden bir aşk yaşar. Öyle ki, filmi izleyen birçok kişiden, filmde kurgulanan aşkın ‘'Romeo ve Juliet ayarında'' bir aşkı yaşattığı düşünülmüştür. Kısa bir zaman içerisinde Füsun ve Barış'ın evlenmesi ile hikaye devam eder.

Filmde masallardaki bir aşk hikayesini yansıtılmasına rağmen bir gün yaşadıkları travmatik bir olay üzerine hikaye birden karanlık bir kuyuya dönüşmektedir. Toz pembe bir hayat süren bu ikilinin yaşantıları bir anda değişmektedir. Barış'ın zaman içerisinde hastalığının bir seviye daha ilerlemesi ile birlikte, sorguladıkları, düşündükleri ve kafasına taktığı her şey birleşince iyice delirme seviyesine gelir. Tüm negatifliklerden kurtulmak için ise intihar seçeceğini seçmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.