Dayı filmi Ramiz Dayı'nın hayatını mı anlatıyor? 10 Aralık'ta sinemalarda gösterime giren 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filmi izleyicilerden tam not almayı başardı. Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye aktarılan filmin kimin hayatını anlattığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Filmi izlemek isteyenler Dayı filmi kimin hikayesi? Dayı filmi kimin hayatını anlatıyor? Dayı filmi kimi anlatıyor? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Dayı filminin konusu...

10 Aralık'ta sinemalarda gösterime giren "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmi izleyicilerden tam not almayı başardı. Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye aktarılan filmin kimin hayatını anlattığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Filmi izlemek isteyenler Dayı filmi kimin hikayesi? Dayı filmi kimin hayatını anlatıyor? Dayı filmi kimi anlatıyor? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Dayı filminin konusu...

Herkesin aylardır beklediği "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmi nihayet gösterime girdi. Film 10 Aralık'ta tüm sinemalarda izleyicisi ile buluştu. Ubay Film Yapım ve Zyef Film'in ortak yapımı olan filmin senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk yazdı. Filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp, Murat Akkoyunlu, Ümit Çırak, Timur Ölkebaş, Fulya Ulvan, Efe Cevahir Bayraktar, Kadir Toprak Karaman, Banu Fotocan, Kemal Başar, Zafer Diper, Okday Korunan, Cem Kurtoğlu, Kemal Topal, Kadir Özdal, Ercan Özdal ve Yaman Çeri gibi isimler yer alıyor. Filmin gerçek bir hikayeden beyaz perdeye aktarıldığı da belirtiliyor. Peki Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi kimin hayatını anlatıyor? Dayı filmi Ramiz Dayı'nın hayatını mı anlatıyor?

Dayı filmi Ramiz Dayı'nın hayatını mı anlatıyor?

Dayı filmi Ezel dizisi ile hafızalara kazınan Ramiz Dayı karakterini canlandırdığı sanılıyordu. Ancak öyle olmadığı açıklandı.

Dayı filmi kimin hikayesi?

Ufuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre filmin, 2010-2011 yılları arasında Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini ve adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini anlattığını açıklamıştır.

Dayı filmi oyuncuları kimler?

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminde usta isimler yer alıyor. İddialı bir şekilde gösterime giren filmde şu isimler rol alıyor;

Ufuk Bayraktar

Gizem Karaca

Ahmet Varlı

Turgut Tunçalp

Beste Bereket

Ümit Çırak

Rıza Akın

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" konusu nedir?

Aksiyon ve dram türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Cesareti, merhameti ve adalet duygusu küçük yaştayken içine yerleşmiş olan kahramanın köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi, onu çalışması için İstanbul'a köylüleri Seyfi'nin yanına gönderirler. Böylece kahramanımız çeşitli olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girecek ve alemdeki zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.