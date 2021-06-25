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Dangal filmi oyuncuları kimler? Dangal konusu nedir?

Dangal filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2016 yılı Hindistan yapımı spor-dram filminin başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan yer alıyor. İşte Dangal filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

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25.06.2021 20:54:25
Dangal filmi oyuncuları kimler? Dangal konusu nedir?

Dangal filmi oyuncuları kimler? Dangal konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir Hint filmi olan Dangal filminin senaryosu gerçek yaşanmış bir hikayeden uyarlanmıştır.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

DANGAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir güreş hayranı olan Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatan Dangal filminde, Phogat iki küçük kızına güreş öğretme kararı alır. Kızlar Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluk yıllarından itibaren güreş eğitimi ile büyürler. İki kız büyüdüklerinde ise güreşin iddialı isimleri haline gelir. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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