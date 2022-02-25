Çukur yeniden mi başlayacak? Çukur yeni bölümleri çıkacak mı?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur geçtiğimiz sene yayınlanan 131. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etmişti. Show TV Çukur'un yerini doldurabilmek için çeşitli yapımları ekrana getirdi ancak başarılı olamadı. Son olarak 3 Kuruş dizisinin de reytinglerde çakılması ile Çukur dizisinin yeni bölümlerinin ekranlara geleceği iddia edildi. Peki Çukur yeni bölümleri hangi kanalda yayınlanacak?

Show TV'de uzun süre yayınlanan Çukur dizisi kendine has hayran kitlesi ile reytinglerde birinci sırada yer alıyordu. Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur sürpriz bir şekilde final kararı almış ve dizi ekranlara veda etmişti. Çukur hayranlarını üzen bu karar sonrası Show TV'de pek çok benzer dizi yayınlanmaya başladı ancak hiçbiri Çukur kadar sevilmedi.

Çukur yeniden mi başlayacak?

Çukur dizisine benzerliği ile dikkat çeken Üç Kuruş dizi de bekleneni veremedi. Reytinglerde başarısız olan Üç Kuruş dizinin geleceği tartışılmaya başlanırken Çukur hayranları da Çukurun yeniden yayınlanmasını talep ediyor. Dijital yayın platformlarının da Çukur dizinni yeniden yayınlanmak için çalışma yaptığı iddia edildi. Ay Yapım imzalı olan Çukur dizisi hakkındaki iddialar ise henüz doğrulanmadı. Kanal yönetimi ve dizi oyuncularından henüz bir açıklama gelmedi.

Çukur yeni bölümleri çıkacak mı?

Milyonlarca kişi Çukur dizisinin yeniden başlamasını istiyor. Final yaparak ekranlara veda eden dizinin yeni bölümleri ile ekranlara tekrar gelip gelmeyeceğine ilişkin ise henüz açıklama gelmedi. 4 sezondan oluşan dizi 7 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 131. bölümü ile final yaparak sona ermişti.

Çukur konusu nedir?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dâhil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar.

Çukur nerede çekiliyor?

Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleştirilmektedir. İlk sezonun birinci ve ikinci bölümünde bazı sahnelerin çekimleri Fransa'nın başkenti Paris'te ve üçüncü sezonun bazı sahneleri Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilmiştir. Dizi bittikten sonra 2022'de dizinin çekildiği kahvehanenin binasında yangın çıkmıştır. .