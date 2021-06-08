Çukur final izle | Çukur 131. bölüm tek parça takılmadan HD izle

Çukur final izle | Show TV ekranlarında 4 yıldır yayınlanan Çukur dizisi 7 Haziran Pazartesi akşamı 131. bölümü ile final yaptı. Çukur hayranları dizinin final yapmasını istemiyordu. Yamaç'ın huzurlu bir sona kavuştuğunu gören izleyiciler bu duruma sevindi. Çukur'un final bölümünü izlemeyi kaçıranlar dizinin son bölümünü internetten izlemenin yolunu arıyor. Çukur 131. bölüm tek parça takılmadan HD izle araması internette şu sıralar sıkça yapılıyor. Çukur final izle seçeneği haberimizin detayında olacak. İşte Çukur final izleme seçeneği...

Çukur final izle | Show TV ekranlarında 4 yıldır yayınlanan Çukur dizisi 7 Haziran Pazartesi akşamı 131. bölümü ile final yaptı. Çukur hayranları dizinin final yapmasını istemiyordu. Yamaç'ın huzurlu bir sona kavuştuğunu gören izleyiciler bu duruma sevindi. Çukur'un final bölümünü izlemeyi kaçıranlar dizinin son bölümünü internetten izlemenin yolunu arıyor. Çukur 131. bölüm tek parça takılmadan HD izle araması internette şu sıralar sıkça yapılıyor. Çukur final izle seçeneği haberimizin detayında olacak. İşte Çukur final izleme seçeneği...

İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde Show TV ekranında yayınlanarak başlayan Çukur çılgınlığı 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan final ile sona erdi. Dixi 4 yıl sonra 131. bölüm ile final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin final bölümünü izlemeyi kaçıranlar da internetten Çukur final izle seçeneğini aratmaya başladı.

ÇUKUR KONUSU

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dâhil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar.

ÇUKUR NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleştirilmektedir. İlk sezonun birinci ve ikinci bölümünde bazı sahnelerin çekimleri Fransa'nın başkenti Paris'te ve üçüncü sezonun bazı sahneleri Almanya" href="https://www.timeturk.com/haberleri/almanya">Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilmiştir.

'SAVAŞIN İÇİNDEYİM' ŞARKISI DEEZER'DA

Çukur'un final bölümüne damga vuran onlardan birisi de rapçi Kamufle ve usta müzisyen Toygar Işıklı'nın Çukur için özel olarak hazırladıkları ‘Savaşın İçindeyim' şarkısı oldu. Dizinin hayranlarının ve müzikseverlerin çok beğendiği, sözlerini Ekin Atalar'ın yazdığı bestesini Toygar Işıklı'nın yaptığı ‘Savaşın İçindeyim' bu akşamdan itibaren 3 ay boyunca sadece dijital müzik servisi Deezer'da dinlenebilecek.

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜ İLE REYTİNGLERDE ZİRVEDE YER ALDI

Çukur dizisi yayınlanan final bölümü ile reytinglerde zirvede yer aldı. Çukur 7 Haziran Pazartesi akşamı Total'de ve AB'de 1. sırada yer aldı.

TOTAL REYTİNG

1 CUKUR SHOW TV

2 SURVIVOR TV8

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MARASLI ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 CUKUR GALA SHOW TV

8 KAGIT EV STAR TV

9 ASKIN TARIFI KANAL D

10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (TKR) TRT 1

AB REYTİNG

1 CUKUR SHOW TV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SURVIVOR TV8

4 MARASLI ATV

5 KAGIT EV STAR TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 CUKUR GALA SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ASKIN TARIFI KANAL D

10 YAGMUR RENGI (T.S) FOX

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.