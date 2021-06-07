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Çukur canlı nereden izlenir? Çukur bölüm özeti

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Çukur final bölümünü yayınladı. Peki son bölümde neler anlatıldı. Bölümün tamamını nereden nasıl izlenir işte cevabı… Çukur Show TV canlı yayın izle!

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07.06.2021 22:28:58
Çukur canlı nereden izlenir? Çukur bölüm özeti

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 7 Haziran Pazartesi yayınlanacak! Çukur son bölüm izle! Çukur final izle!Çukur dizisi hangi kanalda? Çukur Show TV canlı yayın izle!

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak. Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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