Çukur 131. bölüm izle. Çukur final bölümü tek parça HD izle

Birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Show TV’nin efsane dizisi Çukur, 4.sezonunda 131.bölümüyle final yaptı. Dizinin final bölümün Show TV ekranlarından izleyemeyen birçok kişi, internet üzerinden Çukur final bölümünü izlemek için araştırmalar yapmaktadır. Show TV’de yayınlanan Çukur dizisini internet üzerinden HD kalitesinde izlemek isteyenler haberimiz vasıtasıyla bu imkana ulaşabilecektir. Peki Çukur final bölümünde neler yaşandı? Çukur 13.bölüm final tek parça HD nereden izlenir? Yamaç Koçovalı öldü mü

Yayınlandığı ilk günden itibaren birçok işiyi ekran başına kilitleyen Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, dördüncü sezonuyla final yapma kararı aldı. Yayınlanan 131 bölümde her an heyecanın, aksiyonun, aşkın ve diğer tüm duyguların dorukta olduğu dizi oldukça sevilmekteydi. Dizinin senaryosu kadar dev oyuncu kadrosu ile birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizi, geçtiğimiz günlerde 131.bölümü ile ekranlara veda etti. Çukur dizisinin finalini Show TV ekranlarından izleyemeyen veyahut tekrar izlemek isteyen Çukur dizisi hayranları internet üzerinden dizinin HD bir şekilde nasıl izlenceğini araştırmaktadır. İşte tüm detayları ile Çukur final bölümü (4.sezon 39.bölüm - 131.bölüm) tek parça HD izleyebilmenin yolu…

23 Ekim 2017 yılında Ay Yapım tarafından sunulan Çukur dizisi, birçok kişi tarafından son bölümüne kadar ilgiyle takip edilmiştir. Dizinin oyuncuları, sahneleri ve çekildiği yerler izleyenler tarafından oldukça sevilmiş ve bu sevgi insanların günlük yaşamında da görülmüştür. Bu sevginin en belirgin olarak görüldüğü yer şüphesiz Çukur'un çekildiği Balat'a olan ziyaretler ve birçok kişi tarafından Çukur damgalı tişörtlerin giyilmesidir. Pazartesi günleri yayınlanan Çukur dizisi, her hafta reytinglerde en üst sırada yer almaktaydı. Sinan Öztürk'ün yönetmenlik koltuğunda oturduğu Çukur dizisinin, ilgi odağı haline gelen senaryosunun yazarları ise Gökhan Horzum ve Damla Serim'dir.

Çukur dizisinin konusu nedir?

Çukur dizisi, İstanbul'da suç oranın en yüksek olduğu Çukur mahallesinde geçmektedir. Bu mahallenin kontrolü Koçovalı olarak bilinen bir ailenin elindedir. Her ne kadar Koçovalı ailesi Çukur mahallesinde kontrolü elinde bulundurup birçok suça dahil olsa da, asla uyuşturucu ticareti veya kullanımına izin vermemektedir. Fakat Çukur mahallesine yeni gelen gruplar, bu uyuşturucu engelini aşmaya çalışıp, Çukur içerisinde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini artırmayı hedeflemektedirler. Bu sebeple Koçovalı ailesi ve diğer gruplar arasında amansız bir mücadele başlamış olur.

Çukur dizisi nerede çekildi?

Filmin birçok sahnesi İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat semtinde çekilmiştir. Bunun yanı sıra sahnelerden bazıları Paris ve Berlin'de çekilmiştir.

Çukur dizisi 131.bölüm tek parça HD nasıl izlenir?

ÇUKUR 131. BÖLÜMÜ TEK PARÇA HD İZLE (FİNAL BÖLÜMÜ)

Çukur dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Aras Bulut İynemli - Yamaç Koçovalı

Dilan Çiçek Deniz - Sena Koçovalı

Ercan Kesal - İdris Koçovalı

Perihan Savaş - Sultan Koçovalı

Mustafa Üstündağ - Kahraman Koçovalı

Öner Erkan - Selim Koçovalı

Erkan Kolçak Köstendil - Vartolu

Rıza Kocaoğlu - Aliço

Burak Sergen - Baykal

Nebil Sayın - Muhittin

Kubilay Aka - Celasun

Ahmet Tansu Taşanlar - Avukat Nazım

Çetin Sarıkartal - Paşa

Kadir Çermik - Emmi

İrem Altuğ - Ayşe

Zeynep Kumral - Nedret

Boncuk Yılmaz - Saadet

Cem Uslu Uludağ - Metin

Uğur Yıldıran - Kemal

Aytaç Uşun - Meke

Elif Doğan - Hale

İlayda Alişan - Akşın

Ece Yaşar - Karaca

Mustafa Kırantepe - Medet

Doğan Can Sarıkay - Acar

Necip Memili - Cumali

Erkan Avcı - Çeto

Berkay Ateş - Mahsun

Şenay Gürler - Meliha

Cihangir Ceyhan - Azer Kurtuluş

Burak Dakak - Akın Koçovalı

Ahmet Melih Yılmaz - Timsah Celil

Hare Sürel - Damla Koçovalı

Tansu Biçer - Yücel

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.