Cici 2 çıkacak mı? Cici filminin ikincisi çıkacak mı? Cici ne anlatıyor? Cici filmi nerede çekildi?

Cici 2 çıkacak mı? Ayça Bingöl, Nur Sürer, Olgun Şimşek, Yılmaz Erdoğan, Okan Yalabık gibi usta oyuncuların yer aldığı cici dizisi çok sevildi. Filmin ikincisinin çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Cici filminin ikincisi çıkacak mı? Cici ne anlatıyor? Cici filmi gerçek mi? Cici filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

Cici 2 çıkacak mı? Ayça Bingöl, Nur Sürer, Olgun Şimşek, Yılmaz Erdoğan, Okan Yalabık gibi usta oyuncuların yer aldığı cici dizisi çok sevildi. Filmin ikincisinin çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Cici filminin ikincisi çıkacak mı? Cici ne anlatıyor? Cici filmi gerçek mi? İşte detaylar...

Cici 2 çıkacak mı?

27 Ekim Perşembe günü yayınlanan Cici filmi çok sevildi. Film, gerek konusu gerek görselleriyle duygusal bir boşluğu doldurdu.

Çizgi filminin ikincisini çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi açıklama yapıldığında haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

Cici ne anlatıyor?

Cici filmi; acı bir kaybın ardından köyden şehre taşınan bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra tekrar eski evlerinde buluşmasını anlatıyor. Öncesinde bastırılmış duygular ve beraberinde gelen sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar deşiliyor ve yeniden açılıyor.

Cici filmi gerçek mi?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Berkun Oya'nın yaptığı cici filminin gerçek olup olmadığı bilinmiyor.

Cici filmi nereden izlenir?

2 saat 31 dakika olan cici filmi netflix platformlarında yayınlanıyor. Film izlemek için netflix'e üye olmanız yeterli.

Cici filmi nerede çekildi?

Netflix'in orijinal filmi Cici, ortamı ile çok konuşuldu. 1980'li yıllarda İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan bir ailenin hayatını konu alan filmin nerede çekildiğine dair bir açıklama henüz gelmedi. .