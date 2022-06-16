'Ceviz Ağacı' filmine ABD'den 2 ödül

Yönetmen Faysal Soysal'ın 'Ceviz Ağacı' filmi, Kaliforniya'da düzenlenen '9. Modern Sanatlar Film Festivali'nde, 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' ödüllerine layık görüldü.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları'nın başrollerini paylaştığı film, festivalde seyirciyle hem fiziksel hem de çevrim içi olarak buluştu.

Mart ayında Türkiye'de vizyona giren yapımın, ulusal ve uluslararası festivallerden aldığı ödül sayısı 15'e yükseldi.

Festival yolculuğuna Kırgızistan, Rusya Federasyonu ve Birleşik Krallık'taki çeşitli etkinliklerle yıl boyunca devam edecek filmin konusu ise şöyle:

"Birçok açıdan silik ve pasif bir karakteri olan edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin bin bir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde şerefli bir insan olmanın imkanını sorguluyor." AA .