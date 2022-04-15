Cemre'nin son sözü ne oldu? Mahkum avukat Cemre diziden mi ayrıldı?

Cemre'nin son sözü ne oldu? Mahkum avukat Cemre diziden mi ayrıldı? Mahkum dizisinin son bölümünde Cemre bıçaklanıyor. Ünlü oyuncunun sevenleri, Cemre karakterinin diziden çıkıp çıkmayacağı konusunda araştırmalara başladı bile. Peki ama Cemre diziden mi ayrılacak? İşte detaylar...