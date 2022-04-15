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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Cemre'nin son sözü ne oldu? Mahkum avukat Cemre diziden mi ayrıldı?

Cemre'nin son sözü ne oldu? Mahkum avukat Cemre diziden mi ayrıldı?

Cemre'nin son sözü ne oldu? Mahkum avukat Cemre diziden mi ayrıldı? Mahkum dizisinin son bölümünde Cemre bıçaklanıyor. Ünlü oyuncunun sevenleri, Cemre karakterinin diziden çıkıp çıkmayacağı konusunda araştırmalara başladı bile. Peki ama Cemre diziden mi ayrılacak? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-15 11:38:58
Cemre'nin son sözü ne oldu? Mahkum avukat Cemre diziden mi ayrıldı?

Mahkum dizisinin son bölümünde Cemre bıçaklanıyor. Ünlü oyuncunun sevenleri, Cemre karakterinin diziden çıkıp çıkmayacağı konusunda araştırmalara başladı bile. Peki ama Cemre diziden mi ayrılacak? İşte detaylar...

Cemre'nin son sözü ne oldu?

Cemre bıçaklandıktan sonra elindeki deliller yüzü görünmeyen bir kişi tarafından alınıyor. Fırat Cemre'yi yerde bulunca yanına koşuyor.

Fırat, olanları kimin yaptığını sorgularken, Cemre "Seni seviyorum" diyor ve başı düşüyor.

Dizide bu sahneyi izlemek için TIKLAYINIZ...

Mahkum avukat Cemre diziden mi ayrıldı?

Dizinin son bölümünde bıçaklanan Cemre için henüz açıklama yapılmasa da yeni bölümün fragmanlarında Cemre'nin cenazesinden söz ediliyor.

Cemre'nin diziden ayrıldığı konuşuluyor. Fakat kesin yanıt, dizinin yeni bölümünde...

Mahkum 17. bölüm izle | Fox Tv Mahkum yeni bölüm (17.bölüm) tek parça full HD izle
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