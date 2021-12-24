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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Cem Yılmaz'ın yeni projesi: 'Galata Canavarları'

Cem Yılmaz'ın yeni projesi: 'Galata Canavarları'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yeni projesinin ismini ve afişini paylaştı. Yılmaz, 'Galata Canavarı' isimli yeni filminin 2023 yılında vizyona gireceğini ifade etti.

24 Dakika Önce
2021-12-24 07:49:33
Cem Yılmaz'ın yeni projesi: 'Galata Canavarları'

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, son zamanlarda yeni projeleriyle karşımıza çıkıyor. Son olarak ünlü komedyenin canlı olarak gerçekleştirdiği Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisinin, 31 Aralık tarihinde; yani yılbaşı gecesinde popüler film ve dizi izleme platformu Netflix'e geleceğini sizlerle paylaşmıştık.

Bunun yanı sıra 48 yaşındaki Yılmaz, geçtiğimiz aylarda NFT (non-fungible token) furyasına katılarak kendi oluşturduğu eserlerini OpenSea platformu üzerinden satışa sunmuş ve 190 bin TL civarında para kazanmıştı. Ünlü komedyen şimdi de yeni projesinin ne olacağını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

“Galata Canavarı”

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Türkiye'de ses getiren birçok projeye imza atan Yılmaz, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni projesinin ismini ve afişini hayranlarıyla paylaştı. Ünlü komedyen, paylaştığı ilk tweet'te, “Oldu olacak 2023'de izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadelerine yer vererek filmin İngilizce afişini yayımladı. Bunun ardından ise ‘Galata Canavarı' isimli projenin Türkçe afişi, Yılmaz tarafından paylaşıldı. Afişte, “İstanbul'u Allak Bullak Eden Sanaatkâr Cinayetlerinin Hikâyesi” ibareleri dikkat çekti.

Birçok insan, ‘Galata Canavarı'nın, 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filminin devam filmi olabileceğini ve Aziz Vefa isimli karakterin İstanbul'daki maceralarını ele alabileceğini düşünüyor. Ünlü oyuncu 2019 yılında yaptığı bir açıklamada da Yahşi Batı'nın devam filmlerinin hikâyesinin hazır olduğunu söylemişti.

Yılmaz 2019'da verdiği demeçte, bu filmlerden birinin ‘Galata Cinayetleri' olduğunu belirtmiş ve sanatçıları öldüren bir seri katil üzerine olacağını ve Yahşi Batı kadrosunun yer alacağını açıklamıştı.

Kaynak: webtekno.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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