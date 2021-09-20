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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Cehennem Silahı 3 filminin oyuncusu ölü bulundu

Cehennem Silahı 3 filminin oyuncusu ölü bulundu

Cehennem Silahı 3 filminde de rol alan ünlü aktör ve komedyen Anthony Johnson, bir mağazada ölü olarak bulundu.

2 Saat Önce
2021-09-20 21:41:44
Cehennem Silahı 3 filminin oyuncusu ölü bulundu

Los Angeles'ta bir mağazada ölü olarak bulunan kişinin Friday'de Ezal karakterini de oynayan ünlü oyuncu Anthony Johnson olduğu açıklandı.

TMZ'ye konuşan Johnson'ın yeğeni, komedyenin Los Angeles'ta bir mağazada ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

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55 yaşında hayatını kaybeden Johnson'ın hastaneye kaldırılmadan önce öldüğü öğrenildi. Ünlü komedyenin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

House Party'deki E.Z.E. rolüyle üne kavuşan oyuncu, başarılı bir stand-up kariyeriyle dikkat çekmişti. Johnson, yaklaşık 50 film ve TV şovunda yer aldı. Oynadığı filmler arasında Cehennem Silahı 3, Menace II Society, Martin, The Players Club da yer alıyor.

Sputnik Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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