Netflix ekranlarında ilk olarak 2017 yılı temmuz ayında gösterime giren Castlevania'nın yeni sezonu merakla bekleniyor. 3 sezonun ardından 4. sezonda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Castlevania hayranları 4. sezonun yaklaşmasına sayılı günler kala Castlevania 4. sezon ne zaman çıkacak sorusunu sormaya başladı. Netflix'ten ve dizi yapımcılarından Castlevania yeni sezon çıkış tarihine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Peki Castlevania yeni sezon çıkış tarihi ne zaman? Castlevania animasyon dizisi 4. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix ekranlarında ilk olarak 2017 yılı temmuz ayında gösterime giren Castlevania'nın yeni sezonu merakla bekleniyor. 3 sezonun ardından 4. sezonda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Castlevania hayranları 4. sezonun yaklaşmasına sayılı günler kala Castlevania 4. sezon ne zaman çıkacak sorusunu sormaya başladı. Netflix'ten ve dizi yapımcılarından Castlevania yeni sezon çıkış tarihine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Peki Castlevania yeni sezon çıkış tarihi ne zaman? Castlevania animasyon dizisi 4. sezon ne zaman başlayacak?

Temmuz 20217'den bu yana Castlevania dizisi milyonlarca izleyici kitlesine ulaştı. Dizi 3 sezonu geride bıraktı ve 4. sezon merakla bekleniyor. Castlevania vampirleri, kurt adamları ve cehennemden gelen farklı birçok yaratığı içeren yetişkinlere hitap eden sürükleyici bir animasyon dizidir. Animasyonlara son zamanlarda ilgi giderek artmakta. Castlevania dizisi de bu etkiden nasibini almış gibi görünüyor. Milyonlarca kişi Castlevania 4. sezonun ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki Castlevania 4. sezon ne zaman çıkacak? Castlevania yeni sezon çıkış tarihi ne zaman?

Castlevania 4. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix'in sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Castlevania 4. sezonunun yakın zamanda geleceği açıklanmıştı. Dizinin hayranları da Castlevania 4. sezon ne zaman çıkacak? Castlevania yeni sezon çıkış tarihi ne zaman? sorularına yanıt aramaya başladı.İşte Castlevania 4. sezon başlangı tarihi; Castlevania 4. Sezon, 13 Mayıs 2021 tarihinde Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.

İlk sezon Temmuz 2017'de gösterime girmişti

Netflix'in anime uyarlaması Castlevania, ilk olarak Temmuz 2017'de 4 bölümlük ilk sezonu ile hayranlarının karşısına çıktı. Dizinin 2. sezonu ise 26 Ekim 2018 tarihinde yayınladı. 3. sezon ise 5 Mart 2021'de Netflix kütüphanesindeki yerini aldı. Castlevania 4. Sezon ise 13 Mayıs 2021'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

Castlevania 4. Sezon fragmanı

Castlevania 4. Sezon kaç bölüm olacak

Serinin final sezonunun kaç bölümden oluşacağı ise henüz resmi olarak açıklanmış değil. Hatırlayacağınız üzere ilk sezon 4 bölümden, ikinci sezon 8 bölümden ve yayınlanan son sezon da 10 bölümden oluşuyordu.

Castlevania dizisi hakkında

Castlevania, Konami'nin aynı adlı Japon video oyun serisine dayanan bir Amerikan yetişkin animasyonlu web televizyon dizisidir .İlk iki sezon 1989'da yayınlanan Castlevania III: Dracula's Curse'ı uyarlamıştır ve Wallachia ulusunu Dracula ve minyonlarından koruyanTrevor Belmont, Alucard ve Sypha Belnades'ile devam etmektedir.

Dizinin yapımcı Kevin Kolde ve şirketi Project 51 tarafından yapılan bir film olması planlanmıştı. Kolde 2007'de yazar Warren Ellis ile senaryo anlaşması vardı ancak proje, Adi Shankar'ın projeye dahil olması ve Netflix akış hizmeti tarafından alındığı 2015 yılına kadar geliştirme cehennemine girdi. Powerhouse Animation Studios ekibe katıldı ve prodüksiyon başladı. Dizinin sanat tarzı Japon anime endüstrisinde çalışan personel de dahil olmak üzere yapım ekibi ile birlikte fazlasıyla Japon anime ve Ayami Kojima'nın Castlevania: Night Symphony of the Night adlı eserinden etkilendi.

Dizinin ilk sezonu 7 Temmuz 2017'de Netflix'te yayınlandı ve aynı gün sekiz bölümden oluşan genişletilmiş bir ikinci sezon için anlaşma yapıldı; ikinci sezonu 26 Ekim 2018'de yayınlandı..Netflix on bölümlük üçüncü sezona yeşil ışık yaktı ve 5 Mart 2020'de piyasaya sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.