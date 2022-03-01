DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sözcü Kalın: Tablo çok umut verici değil
Rusya aleyhine 'soykırım' davası başlıyor
7 Rus bankasına SWIFT darbesi
Avni Göldağı: Pandemi 2022 e-ticaretin yolunu açtı
Gıdada taklit ve tağşiş! 371 firmanın ürünü ifşa edildi
Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Kırımlı şarkıcı Camala yaşadıklarını anlattı
İngiltere: ‘Belarus, Putin’e yardımın bedelini ödeyecek’
ANALİZ: Rusya, Bitcoin ile batı yaptırım rejimini aşıyor mu?
İstanbul'un enflasyonu yüzde 55'i aştı
'NATO üyeleri de, AB üyeleri de sadece laf üretiyor'
Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Milan - İnter maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI
Peterborough - Manchester City maçını canlı izle! Canlı
Cannes Film Festivali'nden Rusya kararı
Ukrayna: Rus kuvvetleri Herson'a girdi

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Cannes Film Festivali'nden Rusya kararı

Cannes Film Festivali'nden Rusya kararı

Fransa'da, 17-28 Mayıs'ta yapılması planlanan 75. Cannes Film Festivali'ne, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan resmi delegasyonun kabul edilmeyeceği bildirildi.

2 Saat Önce
2022-03-01 21:53:52
Cannes Film Festivali'nden Rusya kararı

Sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin organizatörleri yaptıkları yazılı açıklamada, Ukrayna halkını desteklediklerini ve Rusya'yı kınadıklarını belirtti.

Açıklamada, savaşın Ukrayna halkını memnun edecek şartlarda bitmemesi halinde Rusya'dan resmi delegasyon ve federasyona bağlı hiçbir kurumun kabul edilmeyeceği aktarıldı.

Festival organizatörleri, Rusya'da Ukrayna'ya yönelik "saldırıları ve işgali" protesto edenlerin cesaretini tebrik ettiklerini de bildirdi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş