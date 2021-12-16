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Canım Annem TV8’de başlıyor
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Canım Annem TV8’de başlıyor

Canım Annem TV8’de başlıyor

Yapımcılığını Stellar Yapım ve Saran Studios’nun üstlendiği, bir aşk ve aile dramının yaşandığı yepyeni günlük dizi “Canım Annem” hafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşacak.

2 Saat Önce
2021-12-16 18:21:33
Canım Annem TV8’de başlıyor

TV8 ekranında yayınlanacak olan günlük dizide Zeynep isimli küçük bir kızın ansızın annesini kazada kaybetmesi ile başlayan olaylar anlatılacak. Duygusal yönü yüksek olan dizide rol alacak oyuncular belli oldu.

Canım Annem isimli dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker…

Yönetmenliğini Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez'in yaptığı “Canım Annem” dizisinde, masum bir kız olan Zeynep'in bir kazada annesini kaybetmesi ile başlayan hikayesi herkesi derinden etkileyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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