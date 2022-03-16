Canım Annem hangi gün, saat kaçta? Canım Annem hangi kanalda yayınlanıyor?

Canım Annem hangi gün, saat kaçta? TV8'in sevilen dizisi Canım Annem'in hangi günlerde yayınlandığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ama Canım Annem dizisi hangi kanalda, saat kaçta ve hangi gün yayınlanıyor? Canım Annem senaristleri kimler, konusu ne? İşte merak edilen detaylar...

TV8'in sevilen dizisi Canım Annem'in hangi günlerde yayınlandığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ama Canım Annem dizisi hangi kanalda, saat kaçta ve hangi gün yayınlanıyor? Canım Annem senaristleri kimler, konusu ne? İşte merak edilen detaylar...

Canım Annem hangi gün, saat kaçta?

TV8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem dizisi "Günlük Dizi" kategorisinde yer alıyor. Hafta içi her gün yayınlanan dizi 14.45'te izleyicisiyle buluşuyor.

Canım Annem bölümlerini görmek ve dilediğiniz bölümü izlemek için linke tıklayın. CANIM ANNEM BÖLÜMLERİNİN LİNKİ...

Canım Annem hangi kanalda yayınlanıyor?

Masum Zeynep'i konu alan Canım Annem dizisi TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Canım Annem dizisi senaristleri

Ahmet Köşeoğlu

Gökhan Korkusuz

Sedef Kaya

Münevver Yıldız

Deniz Aydenk

Hazan Toma

Aslı Aksu

Gökçen Eroğlu

Şeyma Yolkara

Canım Annem konusu

Zeynep annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir.

Zeynep'in annesi ölürken öyle bir iftiraya uğrar ki, bu iftiralara inanan kocası Murat, taparcasına sevdiği eşinden şimdi deli gibi nefret etmektedir. Murat'ın annesi oğlunu, hep evlenmesini arzuladığı Melek ile evlendirmek için şimdi uygun şartlara sahiptir.

Zeynep annesinin öldüğünü öğrendiği gece babasının Melek ile evlendirilmek istediğini de öğrenir ve kriz geçirir. Zeynep'in kalbi durmak üzereyken, bir mucize gerçekleşir. Zeynep'in karşısında annesine ikizi kadar benzeyen Nazlı çıkar. Son anda Zeynep'in hayatı kurtulmuştur ve ona anne diye sarılır.

Murat şimdi kızı için, nefret ettiği eşine tıpatıp benzeyen Nazlı'ya, Zeynep kalp ameliyatı olana kadar kiralık annesi olmasını teklif eder. Nazlı ve Cemre'nin ikizi olduğunu, Nazlı dahil kimse bilmemektedir. Fakat kader onu bu hakikati öğrensin diye oraya göndermiştir. .