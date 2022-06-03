Camdaki Kızı dizi 45. bölüm full izle | Kanal D Camdaki Kız son bölüm tek parça full HD izle

Camdaki Kızı dizi 45. bölüm full izle | Sezon finali beklenen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümdeki krizler çözüldü mü? Kanal D Camdaki Kız son bölüm tek parça full HD izle...

Sezon finali beklenen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama son bölümdeki krizler çözüldü mü? Kanal D Camdaki Kız son bölüm tek parça full HD izle...

Camdaki Kızı dizi 45. bölüm full izle

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Feride ve Hayri konağı terk edince yalnız kalan Nalan, Hayri'nin geri dönüşüyle umudunu yeniden kazanır. Hayri, Nalan'ı geride bırakamadığı için memleketine gidemeyince konağa geri dönüyor. Pervin'in kim olduğunu öğrenen Muzo, Pera'ya karşı güvenini kaybeder. Gülcihan, Muzo'nun Pera'yla evlenmemesi için gerçekleri açıklar. Rafet ise bu durumdan en zararlı çıkan kişi olur. Muzo, Pera'yı affedebilecek mi?

Nalan, Feride'nin konaktan ayrılırken bıraktığı mektubu okur. Feride, Nalan'a karşı sert duvarlarının nedenini acı dolu cümlelerle anlatır. Nalan, annesi bildiği Feride'yi kaybetme korkusuna kapılır. Ancak bu mektup Feride için geri konağa ve Nalan'ın yanına geri dönme planıdır. Cana'nın hamile olduğunu önce Selen sonra da Feride öğrenir ve ikili bu probleme bir çözüm bulmak için kolları sıvar. Sedat, Feride'nin öğrenmesi ve verdiği sert tepkiyle iyice köşeye sıkışır. Nalan, Hayri'nin memlekete neden gitmek istediğini sorsa da öğrenememiştir. Hayri ise bir tek Billur'a anlatır. Billur da durumla ilgili Hayri'ye destek olmak ister. Ancak Nalan'ın Hayri ve Billur'u takip etmesiyle olaylar iyice karışık hale gelir.

Camdaki Kız sezon finali ne zaman?

Camdaki Kız dizisinin sezon finali bekleniyor. Fakat yapımcılardan veya kanaldan konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.