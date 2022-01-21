DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Enflasyonla mücadele sadece merkez bankalarının görevi değil'
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı
2022 hemşire maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 hemşire, doktor maaş farkı ne kadar?
TOBB'dan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı
Bakan Akar: 18 terörist etkisiz hale getirildi
Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm tek parça full HD izle
Manisa hava durumu (21 Ocak- 19 Şubat)
O Ses Türkiye kazananı kim? O Ses Türkiye finalistleri kimler?
Lukaşenko: Rusya ve Belarus savaş istemiyor
Gram altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar?
Bitcoin fiyatı düşse de madencilik zorluğu rekor kırıyor
2022 öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 öğretmen maaş farkı ne kadar?
Blinken: 'Ya diplomasi ya da çatışma...'
Arda Turan kimdir? Arda Turan nereli? Arda Turan hangi takımda oynuyor?
2022 polis maaş farkı ne kadar? Polis maaş farkı ne zaman yatacak?

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm tek parça full HD izle

Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm tek parça full HD izle

Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm yayınlandı. Son bölümü heyecanla beklenen dizide yeni gelişmeler yaşandı. Peki ama Camdaki Kız yeni bölüm nereden tek parça izlenir? İşte Camdaki Kız tek parça 27. bölüm izle link...

54 Dakika Önce
2022-01-21 16:21:19
Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm tek parça full HD izle

Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm yayınlandı. Son bölümü heyecanla beklenen dizide yeni gelişmeler yaşandı. Peki ama Camdaki Kız yeni bölüm nereden tek parça izlenir? İşte Camdaki Kız tek parça 27. bölüm izle link...

Camdaki Kız 27. Bölüm (Son Bölüm)

Camdaki Kız 27. bölümünde; Nalan'ı zor durumda bırakacak olaylar yaşandı. Camdaki Kız 27. Bölümü İzlemek İçin Tıklayınız...

Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izleyince yıkılır. Sedat ise Nalan'ın gitmesini engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. Rafet, Cavit'in şirkete ortak olmasını son anda reddeder. Rafet'in bu kararına öfkelenen Cavit, intikam için düğmeye basar. Feride, Sedat'ın itirafıyla Nalan'ın evliliğini bitireceğini öğrenir. Buna engel olmak isteyen Feride, Sedat'a gözdağı verir ve evliliğini bir kez daha kurtaracağını söyler. Sedat'ın Nalan'a yaşattığı bu çirkin olayı öğrenen Gülcihan ve Selen, harekete geçer.

Sedat ise yaşadıklarından ders çıkarmayıp Cana'nın evine gider. Alp'in gelmesiyle Cana ve Sedat'ın basılması ise an meselesi olmuştur. Alp, Cana'nın bir şeyler gizlediğini anlar ve olayın peşine düşer. Koroğlu Ailesi, Cavit'in hamlesiyle zor durumdayken Cana, Alp'in çocukları alıp evi terk etmesinin şokunu yaşar. Nalan, Sedat'ı affetmenin bedelini bir kez daha ağır bir şekilde yaşayacak mı?

Camdaki Kız 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Camdaki Kız dizisinin 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İlerleyen süreçlerde yayınlandığında site içerisinden linke ulaşabilirsiniz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş