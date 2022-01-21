Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm tek parça full HD izle

Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm yayınlandı. Son bölümü heyecanla beklenen dizide yeni gelişmeler yaşandı. Peki ama Camdaki Kız yeni bölüm nereden tek parça izlenir? İşte Camdaki Kız tek parça 27. bölüm izle link...

Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm yayınlandı. Son bölümü heyecanla beklenen dizide yeni gelişmeler yaşandı. Peki ama Camdaki Kız yeni bölüm nereden tek parça izlenir? İşte Camdaki Kız tek parça 27. bölüm izle link...

Camdaki Kız 27. Bölüm (Son Bölüm)

Camdaki Kız 27. bölümünde; Nalan'ı zor durumda bırakacak olaylar yaşandı. Camdaki Kız 27. Bölümü İzlemek İçin Tıklayınız...

Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izleyince yıkılır. Sedat ise Nalan'ın gitmesini engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. Rafet, Cavit'in şirkete ortak olmasını son anda reddeder. Rafet'in bu kararına öfkelenen Cavit, intikam için düğmeye basar. Feride, Sedat'ın itirafıyla Nalan'ın evliliğini bitireceğini öğrenir. Buna engel olmak isteyen Feride, Sedat'a gözdağı verir ve evliliğini bir kez daha kurtaracağını söyler. Sedat'ın Nalan'a yaşattığı bu çirkin olayı öğrenen Gülcihan ve Selen, harekete geçer.

Sedat ise yaşadıklarından ders çıkarmayıp Cana'nın evine gider. Alp'in gelmesiyle Cana ve Sedat'ın basılması ise an meselesi olmuştur. Alp, Cana'nın bir şeyler gizlediğini anlar ve olayın peşine düşer. Koroğlu Ailesi, Cavit'in hamlesiyle zor durumdayken Cana, Alp'in çocukları alıp evi terk etmesinin şokunu yaşar. Nalan, Sedat'ı affetmenin bedelini bir kez daha ağır bir şekilde yaşayacak mı?

Camdaki Kız 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Camdaki Kız dizisinin 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İlerleyen süreçlerde yayınlandığında site içerisinden linke ulaşabilirsiniz. .