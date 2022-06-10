Camdaki Kız'ın son bölümü 46. bölüm izle | Camdaki Kız sezon finali ne zaman hangi bölüm?

Camdaki Kız'ın son bölümü 46. bölüm izle | Sezon finali haftasında olduğumuz dönemde diziler ara verirken Camdaki Kız, tüm hızıyla devam ediyor. Peki ama Camdaki Kız sezon finali ne zaman hangi bölüm? Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız 46. bölüm linki ve özeti...

Sezon finali haftasında olduğumuz dönemde diziler ara verirken Camdaki Kız, tüm hızıyla devam ediyor. Peki ama Camdaki Kız sezon finali ne zaman hangi bölüm? Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız 46. bölüm linki ve özeti...

Camdaki Kız'ın son bölümü 46. bölüm izle

Camdaki Kız'ın son bölümü olan 46. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu?

Nalan, Cana'nın hamile olduğunu öğrenince ne yapcak merak ediliyor. Nalan, bebeğinin Sedat'ta olup olmadığını öğrenmek için Cana'nın kapına dayanıyor.

Feride ve Selen, Cana'nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar. Cana, Feride ve Selen'e rağmen bebeğini koruyabilecek mi? Feride, Sedat'ın Cana'yı hamile bıraktığını öğrenince harekete geçer. Sedat, Feride'nin öfkesinden korkarken iyice köşeye sıkışır. Feride, Sedat'ın cezasını bu kez daha ağır olacak şekilde belirler.

Detaylar ve daha fazlası Camdaki Kız dizisinin 46. bölümünde...

Camdaki Kız sezon finali ne zaman hangi bölüm?

Camdaki Kız dizisinin iki bölüm daha oynayacağı ve daha sonra yaz tatili için sezon finaline gireceği konuşuluyor. Kısacası 23 Haziran Perşembe günü Camdaki Kız dizisi sezon finali bölümünü yayınlayacak.