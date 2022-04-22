Camdaki Kız dizi 40. bölüm izle | Kanal D Camdaki Kız son bölüm tek parça izle (40.bölüm)

Nalan ve Hayri, sahilde magazincilere yakalanıyor. Camdaki Kız son bölümde Sedat'ın telefonuna gelen fotoğraf şoke ediyor.

Nalan'a olan hislerini itiraf etmeye karar veren Hayri, cesaretini toplar ancak Nalan bu konuşmayı engeller. Hayri hislerini itiraf edemese de, magazinciler ikili arasında geçen anı yakalar. Nalan ve Hayri'nin fotoğrafları magazine düşecek mi? Feride, Nalan'ın Hayri'den uzak durması için Sedat'la ilgili plan yapar. Rafet'le konuşup Sedat ve Nalan'a şirkette birlikte çalışabilecekleri bir iş vermesini rica eden Feride, Sedat'ın da fotokopicilik işinden sıyrılmasını sağlar. Çünkü Feride, Sedat'ın böyle giderse baba olacağına inanmaz.

Nalan ve Hayri'nin magazinciler tarafından çekilen fotoğrafları Cana'ya ulaşıyor. Cana hiç vakit kaybetmeden Feride'yle buluşarak Nalan'ı yakacak olan fotoğrafı Feride'ye gösteriyor. Feride, ayakta durmakta zorluk çekerek, şaşkınlığıyla öfkesi arasında çırpınıyor. Hayri'nin Nalan'a tatlı aldığı gece Sedat'ın her ikisine de sorular sormasının ardından Cana'da şok mesaj gelir. Sedat, telefonunda Nalan ve Hayri'nin sahilde çekilen fotoğraflarını görünce şoke olur.