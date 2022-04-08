Camdaki Kız dizi 38. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle

Camdaki Kız dizi 38. bölüm full izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü merakla araştırılıyor. Peki ama Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Nalan ve Hayri arasında büyük engeller yaşanıyor. Nalan ve Hayri'nin sonu ne olacak? Camdaki Kız 38. bölümde neler oldu? Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü merakla araştırılıyor. Peki ama Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Nalan ve Hayri arasında büyük engeller yaşanıyor. Nalan ve Hayri'nin sonu ne olacak? Camdaki Kız 38. bölümde neler oldu? Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle...

Camdaki Kız dizi 38. bölüm full izle

Sevilen uyarlama dizi Camdaki Kız 28. bölümüyle yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziyi tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle

Camdaki Kız dizisinin Youtube resmi kanalı üzerinden takip edenlerin merakla araştırdığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Youtube üzerinden dizinin yeni bölümü olan 38. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Camdaki Kız 38. bölüm özeti

Feride, Hayri ve Nalan'ın yan yana gelmemesi için elinden geleni yapıyor.

Nalan, mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşünce, Feride'ye yakalanır. Feride, Nalan'ın yalan söylemesi ve sonrasında Hayri'yle görüştüğünü öğrenince küplere biniyor. Nalan, Feride'den kurtulabilecek mi? Hayri'nin Nalan'a olan yakınlığı Feride'yi çileden çıkarır. Nalan, Hayri'nin Feride'den duyacaklarını tahmin eder ve daha da üzülür. Feride'nin Hayri'ye karşı söylediği sözler oldukça ağır olur.

Rafet, şirket giderlerini kontrol eder ancak, hesapta olmayan harcamalar Rafet'in dikkatini çeker. Rafet, depoya ödenen kirayı duyduktan sonra olayın peşine düşer. Sedat'ın araba koleksiyonu olduğunu öğrenen Rafet, Muzo ve Sedat'ı öfkeyle fırçalar. Levent, eniştesinin kumar borcu yüzünden ablasına para verecektir. Selen'in kurduğu planla ve Döndü'nün desteğiyle gerekli para bulunur. Ancak Levent, olayın sonunda tefeciler tarafından kaçırılır. .