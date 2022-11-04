Camdaki Kız 55. bölüm izle | Camdaki Kızı dizi 55. bölüm full izle YouTube tek parça

Camdaki Kız 55. bölüm izle | Kanal D'nin vazgeçilmez psikolojik dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümü, izleyenlerini çok etkiledi. Nalan'dan yeni saklanan sırlar, Hayri ile Nalan'ın ortaya çıkması ve Feride'nin yeni bir işler karıştırması diziyi heyecanlı tuttu. Peki son bölümde neler oldu? Camdaki Kızı dizi 55. bölüm full izle YouTube tek parça!

Camdaki Kız 55. bölüm izle | Kanal D'nin vazgeçilmez psikolojik dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümü, izleyenlerini çok etkiledi. Nalan'dan yeni saklanan sırlar, Hayri ile Nalan'ın ortaya çıkması ve Feride'nin yeni bir işler karıştırması diziyi heyecanlı tuttu. Peki son bölümde neler oldu? Camdaki Kızı dizi 55. bölüm full izle YouTube tek parça!

Camdaki Kız 55. bölümde neler oldu?

Nalan ile Hayri'nin ilişkisi olduğunu öğrenen Muzo, bu sırrı birileriyle paylaşıyor. Selen ise Hayri ve Nalan'ın hareketlerinden şüphelenip onları takip etmeye başlıyor.

Feride, geçmişe ait bir sırrın daha ortaya çıkmasından dolayı tedirgin oluyor. Nalan'dan saklanan bu sır

dir. Bu durumu yine Nalan'dan gizlemektedir; fakat Nalan, Feride'nin bir şeyleri sakladığından şüphe duymaktadır. Hayri ile olan ilişkisi süren Nalan, Sedat'ın aldığı boşanma kararından habersizdir. Bu sırada Rafet, herkesi şoke eden bir kararı ailesiyle paylaşır.

Camdaki Kız 55. bölüm izle

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