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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Camdaki Kız 39. bölüm izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm (39.bölüm) tek parça izle

Camdaki Kız 39. bölüm izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm (39.bölüm) tek parça izle

Camdaki Kız 39. bölüm izle | Sevilen dizi Camdaki Kızın yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Camdaki Kız son bölümünde neler oldu? Camdaki Kız 39. bölüm youtubeda yayınlandı mı? Youtube Camdaki Kız yeni bölüm (39.bölüm) tek parça izle...

55 Dakika Önce
2022-04-15 12:44:32
Camdaki Kız 39. bölüm izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm (39.bölüm) tek parça izle

Sevilen dizi Camdaki Kızın yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Camdaki Kız son bölümünde neler oldu? Camdaki Kız 39. bölüm youtubeda yayınlandı mı? Youtube Camdaki Kız yeni bölüm (39.bölüm) tek parça izle...

Camdaki Kız 39. bölüm izle

Kanal D ekranlarında her perşembe günü yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

CAMDAKİ KIZ 39.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Camdaki Kız yeni bölümde neler oldu?

Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri'nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri'nin diktiğini öğrenince, Hayri'ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir. Levent'in kaçırıldığını Rafet'e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit'in yanında alır. Hislerini Muzo'ya açan Pera, ondan tam istediği cevabı alamaz ancak Nalan'la yaptığı konuşma Muzo'ya farklı bir kapı açar.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Camdaki Kız 39.bölüm youtubeda yayınlandı mı?

Resmi Youtube kanalında da yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 39.bölümünü yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

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