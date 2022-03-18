Camdaki kız 35. bölüm tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm (35.bölüm) ful HD izle

Camdaki kız 35. bölüm tek parça izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümü ekranlara geldi. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler 35. bölüm linkini araştırıyor. Peki ama Camdaki Kız'ın son bölümünde neler oldu? Camdaki Kız 35. bölüm tek parça ful HD linki ve özeti...

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümü ekranlara geldi. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler 35. bölüm linkini araştırıyor. Peki ama Camdaki Kız'ın son bölümünde neler oldu? Camdaki Kız 35. bölüm tek parça ful HD linki ve özeti...

Camdaki Kız 35. bölüm tek parça izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın son bölümü olan 35.bölümü izlemek için linke tıklayın. CAMDAKİ KIZ 35. BÖLÜM LİNKİ...

Camdaki Kız 35. bölüm özeti

Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşmayı sezen Feride, bu konuyla ilgili önlem almaya karar verir. Nalan'ın Hayri'ye verdiği oyuncak bebeği Hayri'den zorla alan Feride, Nalan'ı iyice köşeye sıkıştırır. Nalan ve Hayri'nin birbirlerinden uzak durması konusunda uyaran Feride, son derece kararlıdır. Cana, Feride tarafından saunaya kapatılarak ölüme terk edildikten sonra, son anda kurtulur. Cana kendine gelir gelmez, Feride'den bunun intikamını almaya ant içer. Cana, babasını arayarak Feride hakkında araştırma yapmasını ister. Cana, Feride hakkında neler öğrenecek?

Rafet, yıllar sonra ortaya çıkan eski aşkı Pervin'le sonunda yüz yüze gelmeye karar veriyor. Pervin, telefonun diğer ucunda Rafet'in olduğunu duyunca şoke olur. Rafet ve Pervin yıllar sonra bir araya gelince neler konuştular? Cana, Nalan'ın gerçek annesinin Feride olmadığını sonunda öğrenir. Feride, Nalan'ı korumaya çalışırken Cana'nın duyduklarından habersizdir. Cana, Nalan ile ilgili olan büyük sırrı öğrenir. Cana ne yapacak? Adil, Nalan'a gerçek annesinin kim olduğunu söylemek için evden çıkarken Feride'nin ağır sözlerine maruz kalır. Feride'nin suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Adil, Nalan'ın yanında yaşadıklarına daha fazla dayanamaz ve yere yığılır. Nalan, ailesinin büyük sırrını öğrenmeye yaklaşmışken bambaşka bir şok yaşar. Adil, ölecek mi?

Camdaki Kız reyinglerde birinci!

AB'de ise 1.sırada Kanal D'de yayınlanan “Camdaki Kız”, 2.sırada “Mahkum” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı. .